Para algunas personas un auto puede ser solo un objeto para movilizarse, pero para otras representa el espíritu aventurero que llevan dentro, ese que es amante de las velocidades y de las nuevas experiencias a bordo. Incluso, para muchas familias, un vehículo puede ser un tesoro que se queda de generación en generación.

Sin embargo, hacer que perdure en el tiempo no es tarea fácil. Cada rasguño y cada desperfecto podría figurar que su vida útil finalice, por eso, es importante cuidarlo y mantenerlo responsablemente, haciendo uso de productos profesionalmente diseñados para proteger y revitalizar estos vehículos que llevan años de recorridos.

Una herencia sobre ruedas

El primer carro de Andrés Hurtado, un joven estudiante bogotano, es herencia de su padre. Lo curioso es que, el mismo vehículo lo recibió su papá de su abuelo. Aunque a bordo de este automóvil hay ciento de historias vividas sobre ruedas, es poca la evidencia de ello. En esta familia, además de compartir la pasión por coleccionar cada pieza, saben de sobra que el mantenimiento de manera regular es fundamental para que esta joya siga siendo como un miembro más.



Cambios de aceite y filtros, revisión y reemplazo de correas y mangueras, inspección de frenos y neumáticos, entre otros aspectos, son algunos de los cuidados fundamentales que le regalan durabilidad a los vehículos. Hurtado advierte que “hay que ser cuidadosos con los lugares a los que llevamos los carros y verificar que utilicen productos de calidad. En mi familia estamos seguros con la marca americana CRC”.



Precisamente, CRC Automotriz cuenta con un amplio portafolio de lubricantes, ceras, shampoo, siliconas protector UV, líquidos refrigerantes, limpiadores de inyectores, aditivos para gasolina, desengrasantes con alta calidad para garantizar el rendimiento del auto y optimizar su apariencia.

CRC Automotriz

“Mi carro se sigue viendo impecable aún con el paso de los años por dentro y por fuera. Aprendí a cuidarlo hasta de los rayos del sol. Actualmente utilizo las siliconas de CRC que han evitado la decoloración, y cualquier rayón he logrado desaparecerlo con el ‘Rubbing’, coloquialmente conocido en algunas ciudades del país como Copao”, cuenta Andrés.



Asimismo, explica que su vehículo goza de un cuidado prácticamente diario. No escatima para conservarlo, por eso ha armado todo un kit de cremas desmanchadoras, ceras brilladoras y limpiadores de cuero y cojinería.



“Recomiendo el ‘Shampoo Autobrillante’ para desmanchar, y de la línea ambiental, que no requiere agua y contribuye con el cuidado del planeta el ‘Eco Desengrasante’, ideal para limpiar donde se acumula grasa y aceite; y el ‘Eco Clean Lavado en Seco’ para esos días en los que no tenemos tiempo de ir a un car-wash, lo podemos hacer desde casa con ese producto”, concluye el joven.

Cuidado y ahorro

Mantener óptimo el funcionamiento del motor es una de las responsabilidades más grandes al momento de intentar cuidar un carro, así como también aprovechar al máximo la eficiencia del combustible que este utiliza. “Ha sido bastante sencillo el cuidado. De CRC usamos el ‘Super Octane’ que es un aditivo. Me ha ayudado incluso a ahorrar dinero y es amigable con el medioambiente, entonces es tener todo en un solo producto”, manifiesta Andrés.



No importa si su vehículo es nuevo o es una herencia familiar, para todas las necesidades, los productos de CRC están al alcance en almacenes de cadena como Easy, Homecenter, Éxito, Home Sentry, al igual que en los centros de lujos y repuestos de las principales ciudades del país.



