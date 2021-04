Steckerl Aceros: de empresa familiar a compañía insignia en Colombia

Con frecuencia, el éxito de los grandes proyectos de infraestructura se atribuye únicamente a las firmas de ingeniería que, sin duda, hacen un invaluable aporte, pero hay un actor secundario y silencioso que tiene un papel preponderante: las empresas comercializadoras de acero.

Precisamente, detrás de muchas de las más importantes obras de ingeniería que se han construido en Colombia en los últimos 80 años se encuentra Steckerl Aceros S.A.S., uno de los principales comercializadores de acero en el país.



Esta compañía, que ofrece un amplio portafolio de láminas, vigas, perfilería estructural y otros productos derivados del acero, se ha consolidado en el mercado nacional gracias a una visión comercial ganadora que valora la innovación, la excelencia en el servicio, la calidad, la tradición y la cercanía con clientes.



“Desde luego, permanecer activos, vigentes y en constante crecimiento durante un periodo tan prolongado de tiempo, en el que Colombia ha sido objeto de profundas transformaciones, es nuestro logro más importante. Pero también lo es el haber construido el nombre Steckerl, que en un principio era solo un apellido extranjero difícil de pronunciar, pero que con esfuerzo y dedicación pasó a convertirse en una marca de amplio reconocimiento dentro del mercado de acero en Colombia”, afirma Benjamin Schmulson Steckerl, gerente general para Colombia y Latinoamérica de Steckerl Aceros S.A.S.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Sra Rosa Fusch y Alfredo Steckerl.

Las formulas del éxito



Se dice comúnmente que la calidad no se improvisa. En Steckerl Aceros, se maneja un riguroso proceso de selección de proveedores que garantiza la calidad del acero a transformar. Además, todos los productos que se comercializan deben cumplir los criterios de calidad exigidos por las normas nacionales e internacionales.



De igual forma, esta empresa ha cautivado al mercado colombiano al ofrecer un acompañamiento integral en todas las etapas del proyecto del cliente, desde el diseño, hasta alternativas novedosas de financiamiento. “En esto, Steckerl es una empresa pionera, y por eso creemos que el mercado nos ha respondido de forma tan generosa”, afirma Benjamin Schmulson.



El gerente general para Colombia y Latinoamérica de Steckerl Aceros agrega que otra de las fórmulas del éxito “ha sido arriesgar nuestro patrimonio introduciendo al país productos que aún no tienen demanda. Lo hemos hecho para incentivar a los empresarios a desarrollar proyectos industriales sin precedentes que, de no tener una fuente confiable de acero como la de Steckerl, serían inviables”.



Esta visión, le ha permitido a esta organización ser partícipe de una larga lista de proyectos emblemáticos en diferentes sectores económicos, tales como construcción, industria o minero energético, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y servicio con sus clientes.



“A manera de ejemplo, la construcción metálica era hasta hace unos pocos años un negocio incipiente en Colombia; hoy, es una industria desarrollada gracias a la prospectiva que hemos tenido como empresa. Al igual que avances en la industria naval como la fabricación de tanques de almacenamiento. En ambas, Steckerl ha tenido un aporte importante”, afirma el directivo.



En la misma línea, se han realizado importantes inversiones en la modernización y actualización de las líneas de producción de acero figurado y mallas electrosoldadas.



Steckerl avanza hacia el futuro



En medio de un mercado global tan competitivo como el actual, Steckerl Aceros es una empresa convencida de que la flexibilidad en sus operaciones y la innovación de sus productos son las mejores estrategias para mantenerse a la vanguardia.



“Para cumplir con este propósito, creemos que tecnologías como el ‘Big Data’ y la Inteligencia Artificial serán determinantes, y hacia allá estamos avanzando. Actualmente, estamos fortaleciendo nuestros canales digitales de venta para estar más cerca de nuestros clientes y, así, hacer más sencillo el proceso de cotización, colocación del pedido y entrega de la mercancía”, concluye Benjamin Schmulson.



Con paso firme hacia una mayor consolidación en el mercado colombiano, Steckerl Aceros sabe que su privilegiada ubicación geográfica (en la costa Atlántica), la incorporación de nuevas tecnologías en sus procesos y la fidelización y confianza que ha ganado en sus clientes son las mejores “armas” en un contexto de incertidumbre como el actual.



Líderes por generaciones



El origen de Steckerl Aceros S.A.S. se remonta a 1941, con la fuerte inmigración europea que llegó a Colombia, especialmente a la costa Atlántica, en épocas de la Segunda Guerra Mundial.



Don Alfredo Steckerl Bauer, un comerciante austriaco, llegó al país decidido a continuar con la tradición familiar y dedicarse a la comercialización de metales provenientes de siderúrgicas nacionales e internacionales.



Como dato curioso, Alfredo Steckerl es el nombre de quien inició la importación y comercialización de acero en el país. Si bien el crecimiento y la expansión fueron aciertos que compartieron las siguientes generaciones de hijos y nietos de Don Alfredo que se hicieron cargo de la compañía, fue en 1990 cuando Steckerl Aceros se consolidó como líder en la importación de aceros en el país, gracias a la política de apertura económica que se dio en aquel momento.



Hoy, después de ocho décadas de tradición, experiencia y éxito consumados, Steckerl Aceros continúa siendo uno de los principales comercializadores de acero en el país. Esto no podría ser posible sin un equipo humano de más de 400 personas, tecnología de punta y presencia en las principales ciudades del territorio nacional.



Ingresando a www.steckerlaceros.com podrá conocer más de la experiencia y servicio con calidad de acero que caracterizan a Steckerl. Entérese también de las últimas novedades de la compañía en Instagram (@steckerlaceros).