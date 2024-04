Soterrey, un lugar para desconectarse dentro de la ciudad

Cartagena de Indias sigue creciendo hacia su zona norte, con importantes proyectos de inversión e infraestructura que consolidan a la ciudad como un espacio ideal para quienes desean invertir en bienes raíces.

Cielo Mar es prácticamente el punto que abre y conduce hacia todo el progreso, el glamur, la seguridad y la calma que representa la zona norte de la ciudad. Además de ser privado, cuenta con la gran ventaja de conectar a la Cartagena histórica, industrial y comercial, con la Cartagena sofisticada, moderna y tranquila.

Es en este maravilloso lugar donde se ubica Soterrey Beach, Living & Rent, un exclusivo conjunto de 66 apartamentos de 1, 2 y 3 alcobas en un lugar encantador, entre la naturaleza y el mar de Cartagena. Este proyecto, caracterizado por su fachada cubierta de naturaleza en cada balcón, se encuentra ubicado a pocos pasos de la única Playa Bandera Azul de toda la ciudad y de la majestuosa Ciénaga de la Virgen.

Soterrey se encuentra en su etapa de lanzamiento con apartamentos de 66,50 m2, 83 m2 y 96, 5 m2 desde $530 millones. Una oportunidad para aquellos que desean tener una vivienda que les permita desconectarse sin tener que alejarse de las comodidades que ofrece la ciudad heroica.

También tiene para sus residentes una amplia oferta de amenidades que les permitirá disfrutar de cada espacio al máximo. El conjunto contará con piscina para adultos, piscina para niños, solárium, jacuzzi, salón social, gimnasio, mirados, BBQ, roof top bar, lobby y car lobby.

Cartagena de Indias es el destino de turismo vacacional #1 de Colombia, considerada también como una de las 10 ciudades más bellas del mundo. Además, es el tercer destino que más recibe turistas en todo el país. Solo en 2023 la capital del departamento de Bolívar recibió 624 mil pasajeros, es decir, un 35% más que en 2022, según las cifras de la Corporación de Turismo de Cartagena (Corpoturismo).

Es por ello que Soterrey Beach, Living & Rent también es una gran oportunidad de inversión para aquellos que desean producir ingresos con las rentas por cortas estadías, ya que pueden rentar el apartamento durante la temporada, duplicando así su inversión.

Para conocer más información sobre Soterrey, los interesados pueden visitar la página web www.soterreycartagena.com , comunicarse con el corredor inmobiliario Araujo & Segovia en Cartagena al teléfono 317 501 1772 o visitar sus oficinas en el Edificio Infinitum Cra. 4 No. 7-145 o en Bogotá Cra. 13 No. 94A- 26, Of. 501, Barrio Chicó.