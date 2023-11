En este nuevo video de Zona Gamer de Gen Play, Pau Dazzle presenta Song of Nunu: A League of Legends Story, una apasionante aventura protagonizada por los icónicos personajes Nunu y Willump de League of Legends. Este juego, desarrollado por Tequila Works en colaboración con Riot Forge, se lanzó el 1 de noviembre y está disponible para su descarga en múltiples plataformas, incluyendo PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y Xbox Series XS.



En Song of Nunu, los jugadores se sumergen en el mundo mágico y peligroso de Fréljord, acompañando a Nunu, un niño decidido a encontrar a su madre, y su amigo leal Willump, un yeti sabio y juguetón. Juntos, enfrentan desafíos emocionantes y resuelven intrincados puzzles mientras descubren nuevos aspectos de la historia en cada paso.

Con impresionantes gráficos que capturan la esencia de Runeterra y una banda sonora envolvente, este juego promete una experiencia inmersiva. Paula recomienda a sus seguidores descargar Song of Nunu para embarcarse en esta emocionante odisea llena de magia y emoción. ¡La aventura aguarda en Fréljord!



Si quiere conocer más de Pula Dazzle síguela en :

Instagram: @Paudazzle

Tik Tok: @Paudazzle