Socios LifeMiles podrán guardar la tarifa en millas y redimir después

Elegir el tiquete o vuelo ideal, ahora será mucho más fácil. LifeMiles, pensando en la comodidad y la practicidad de sus socios, ha creado un producto que sin duda alguna, los beneficiará a todos.

Se trata de 'Lock and Fly', una opción que les dará la oportunidad de guardar un millaje por un tiempo de 3 días (72 horas) llamado 'Período Corto'; o más de 3 días, pero 15 días antes de la salida del vuelo, denominado 'Período Largo', el precio dependerá de la ruta y tiempo por el que guardará su tarifa. De igual manera, los precios varían para cada uno de los términos, en el caso de Período Corto, serán desde US$8 hasta US$18, y para el caso de Período Largo, entre US$20 y US$95.



Seguramente se estará preguntando si esta opción aplica para todo tipo de vuelos. En cuanto a los vuelos domésticos , la opción de ‘Lock and Fly’ está disponible para vuelos con una fecha de salida mayor a 15 días; para los vuelos internacionales , con una fecha de salida mayor a 30 días; y para los vuelos intercontinentales , con una fecha de salida mayor a 90 días. Tenga en cuenta que es válida para tiquetes en clase económica y ejecutiva en oferta, ya sea solo ida, ida y vuelta, y multi-ciudad en vuelos seleccionados de las aerolíneas de Avianca Holdings, S.A.



La opción de ‘Lock and Fly’ la podrá identificar en la sección de “Vuelos” cuando realice una búsqueda para redimir tiquetes aéreos en LifeMiles.com, seleccionando los vuelos que tengan el logo de ‘Lock and Fly’. Además, en el campo donde se completa la información de los pasajeros, verá el botón “Guarda el millaje mostrado”. En ese paso, estarán las opciones Período Corto y Período Largo para que usted como socio, seleccione por cuánto tiempo desea guardar el millaje elegido, y el monto a pagar. No se preocupe que en ese momento, será notificado con el detalle de la reserva, el valor con los impuestos incluidos, la confirmación de la misma, y finalmente, la transacción realizada.



Supongamos que ya han pasado varios días desde que reservó sus millas, y ahora se dispone a redimirlas. Lo primero que tiene que hacer, es ingresar a la sección “Mis Viajes” en LifeMiles.com, dar clic en la reserva a redimir, y luego en el botón “Redimir ahora”. En ese instante, se dirigirá a la sección de “LifeMiles + Money” del flujo de redención, donde deberá decidir la combinación de millas y dinero a utilizar, ya sea la que guardó previamente con Lock and Fly, o una nueva. Luego de ello, continuará al paso de la información de pasajeros y para finalizar, se realizará el pago de su redención de tiquete en LifeMiles.com



Pero, ¿qué opciones tiene para completar las millas necesarias y hacer efectiva su reserva? Todo socio podrá usar la opción LifeMiles + Money en el flujo de redención; comprar millas; transferir puntos de los bancos a LifeMiles; multiplicar las millas acumuladas con las tarjetas de crédito de marca compartida, vuelos o aliados; suscribirse a uno de planes que LifeMiles ofrece para comprar millas (Club LifeMiles o LifeMiles Turbo) y/o pedirle a sus amigos o familia que le transfieran millas a su cuenta. Debe tener en cuenta que la opción ‘Lock and Fly’ no es válida para tiquetes de redención aérea que están en promoción. Tampoco se pueden modificar las fechas de vuelo una vez reservadas; y aunque se puede cancelar la reserva, no se hará la devolución del cargo pagado para guardar la tarifa.



Para mayor información ingrese a: www.lifemiles.com/Lockandfly