El pasado 2 de diciembre se realizó en Cartagena, y con transmisión en vivo a través de las plataformas digitales de la Casa Editorial EL TIEMPO y Portafolio, el foro ‘Obesidad: un llamado hacia la acción’, un encuentro que reunió a expertos de los distintos actores involucrados alrededor de esta problemática global y que se ha convertido en un aspecto trascendental de salud pública.

En el conversatorio, que contó con la moderación de Francisco Miranda, director de Portafolio, participaron la senadora Aydeé Lizarazo Cubillos, Yaneth Giha Tovar, presidenta ejecutiva de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro); Juan Gabriel Cendales, director de la Clínica Cardio Infantil, y Juan Gonzalo López, presidente de la Junta Directiva de Acemi, quienes perciben la obesidad y sobrepeso desde diferentes ángulos, teniendo en cuenta que son dos enfermedades crónicas que requieren de un manejo multidisciplinario y que tienen un impacto en la calidad de vida de las personas y en las finanzas del sector salud.



El foro, realizado con el apoyo de la plataforma La Verdad de Su Peso, comenzó con una introducción de Francisco Miranda en la que dio un panorama general de esta problemática y en la que recordó que aproximadamente 650 millones de personas padecen de obesidad en el mundo, mientras que en Colombia –de acuerdo con las cifras oficiales recientes– esa incidencia alcanza a cerca del 57% de personas con sobrepeso u obesidad que, como se sabe, son la puerta de entrada a serias complicaciones de la salud que requieren de atención integral y de varios factores, por los que es necesario un llamado a la acción desde los diferentes sectores.



Para poner el tema en perspectiva, cada panelista compartió su visión, iniciando por la congresista Lizarazo, quien con base en las cifras señaló que –según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (2015)– más de la mitad de los colombianos urge de asistencia médica para el manejo de estas dos enfermedades y que además preocupa que esa prevalencia se da desde la primera infancia, por lo que las alertas ya están encendidas y requieren de acciones oportunas que no se pueden seguir posponiendo.



“En la actualidad hemos venido legislando desde el Congreso de la República –pertenezco a la Comisión Séptima del Senado, que es la que tiene que ver justamente con asuntos de la salud– y lo más reciente en esa línea es la Ley 1355 de 2009, que busca establecer la obesidad como una prioridad en materia de salud pública, es decir, que ya ese paso se empezó a dar desde el Legislativo, y en el primer semestre de este año se hizo popular la Ley de etiquetado frontal (conocida como ley de comida Chatarra), que pretende identificar todos los productos para que sepamos exactamente lo que vamos a consumir”, explicó la senadora.



Y agregó que en la actualidad está en curso el Proyecto de Ley 400 de 2021, o Ley de Manejo Integral del Sobrepeso y Obesidad (MISO), que busca reformar la Ley del Deporte, para atacar estas problemáticas desde otras disciplinas para crear entornos saludables y fomentar la actividad física para los colombianos, desde edades muy tempranas.



Datos alarmantes



A su turno, Yaneth Giha Tovar indicó que hoy por hoy las personas son más conscientes de la relación que tienen el sobrepeso y la obesidad con otro tipo de enfermedades, lo cual representa un enorme desafío para el sistema y que debe ser enfrentado por todos los actores.



En lo que se refiere a la mencionada encuesta ENSIN, además de instar a la pronta actualización de las cifras, llamó la atención sobre el crecimiento entre 2010 y 2015 del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes, el cual pasó de 18,8 a 24,4 por ciento en los primeros para el sobrepeso, en tanto que en el segundo grupo subió de 15,5 a 17,9 por ciento, lo que supone una labor importante que se concentre en ellos y cuyas acciones deben comenzar desde el seno del hogar.



Y en tercer lugar, con base en un estudio de la OCDE, citó dos cifras que resultan preocupantes: la primera indica que la situación de sobrepeso y obesidad podrían reducir la esperanza de vida en casi tres años para el año 2050, mientras que otro dato señala que para el caso de Colombia la obesidad le cuesta al mercado laboral el equivalente a $13,7 billones, más de $280.000 por habitante, por ausentismo, incapacidad y baja productividad, para solo citar algunas de las estadísticas que evidencian el trabajo urgente que se debe adelantar.



Por su parte, el Presidente de la Junta Directiva de Acemi, Juan Gonzalo López, abordó esta conversación desde la paradoja, indicando que si bien es cierto que estas enfermedades afectan a cerca del 57 por ciento de los colombianos, también lo es que el 54 por ciento de los hogares tienen inseguridad alimentaria, lo cual, en el caso de los menores, suma retrasos en el crecimiento (peso y talla), situación que revela que, como conjunto de sociedad, no tenemos muy claro cómo debería ser la nutrición de toda la población, y que es ahí en donde deben intervenir los determinantes estructurales e intermedios.



“El sistema educativo está lejos de enseñarles a las personas a nutrirse bien. Cuando hablo de inseguridad alimentaria es ver cómo están esos hogares para poder comprar los alimentos que realmente les aporten calidad, buenos nutrientes, las calorías y tengan un desarrollo adecuado esos niños y esas familias”, precisa López, al tiempo que dice que se deben incentivar la actividad física en los diversos entornos y la buena nutrición desde temprana edad para formar hábitos que duren para toda la vida.



Por su parte, Juan Gabriel Cendales se refirió a la divergencia existente entre la percepción de la obesidad frente al paciente y al médico, pues considera que hay unas diferencias muy importantes para el paciente, más desde el punto de vista estético o cosmético, en tanto que para el personal de la salud es un factor de riesgo adicional para muchas enfermedades.



“Ya hay posiciones de sociedades científicas americanas y europeas que catalogan a la obesidad como una enfermedad crónica no transmisible. Creo que nosotros deberíamos partir de eso y, con base en el tema en el tema de educación, las facultades de medicina no estamos enseñando obesidad. Enseñamos el manejo de la hipertensión arterial, el infarto y de la enfermedad pulmonar, pero nos falta reforzar mucho sobre ese aspecto”, subraya el director de la Clínica Cardio Infantil, quien anota que el hecho de no reconocerla limita el acceso al manejo de esta clase de pacientes, pese a que el diagnóstico se hace de una manera muy sencilla.



De otro lado, con respecto a los elementos prioritarios de ese llamado a la acción, los panelistas mencionaron el trabajo urgente en las rutas integrales de atención en salud (RIAS), que se estructura con un talento humano en salud muy bien formado y articulado en todo el proceso; la necesidad de cambiar los modelos de contratación por cada servicio y que estos motiven la integralidad y permitan evaluar los resultados, aparte de darle prioridad al aspecto preventivo desde la intersectorialidad que, según López, es una tarea de las entidades territoriales y no del sector salud.



En ese sentido, Yaneth Giha sostuvo que es indispensable la unión de todos los actores, desde Gobierno hasta prestadores, profesionales de la salud, academia, legisladores y gremios, para resolver esta problemática y coincide en que esto debe avanzar hasta llegar a un sistema que se pueda medir por resultados en salud, lo que requiere organización, capacidades e instituciones que tomen la decisión de volcarse hacia allá.



A esto le sumó la necesidad de crear campañas que ayuden a mostrar la importancia del autocuidado, los hábitos saludables y de dejar el sedentarismo, temas que están trabajando como gremio desde Afidro.



A su vez, Cendales insistió en la relevancia de reconocer la enfermedad y su impacto social, cultural y económico –donde eventos como este foro generan una mayor conciencia–, al igual que lo que tiene que ver con la prevención.



Finalmente, la senadora Lizarazo concuerda con la necesidad de ir a los territorios y trabajar estos temas con las comunidades, de una manera transversal con las diferentes entidades.



“Debemos hacer un llamado para que desde las distintas carteras ministeriales y en las regiones, departamentos, municipios y con las secretarías, se pueda intervenir el problema desde un punto de vista positivo, con políticas, planes y programas que nos permitan atacar estos problemas desde la raíz, en donde la familia también juega un rol fundamental, a la que hay que llegarle con educación y pedagogía a esos futuros padres, incluso desde la gestación”, puntualizó la congresista.