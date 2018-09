Sobran las razones para celebrar

Por ese reencuentro que tanto había esperado, porque se acerca el fin de año, por esa celebración que tanto había aplazado, por la nueva pareja, por la pareja que ya no está, por ese ascenso en el trabajo, por esa renuncia que tanto anhelaba, porque tiene buena salud, por los quebrantos superados, por la nueva casa y porque sí, este primero de septiembre inicia oficialmente la celebración más esperada del año: Club Colombia Oktoberfest.



El día que da inicio a la fiesta más grande para los amantes de la cerveza comienza una temporada en la que se celebra con maestría, en la que los encuentros no duran sesenta minutos sino sesenta días, en la que los tributos y los homenajes a la cerveza son protagonistas, en la que todos saben que la Club Colombia Märzen está de regreso.



En esta nueva edición, esta temporada que viene cargada de razones para celebrar estará presente en ocho ciudades de Colombia: Medellín, 8 de septiembre; Bucaramanga, 15 de septiembre; Cali, 22 de septiembre; Bogotá, 29 de septiembre; Manizales, 6 de Octubre; Villavicencio, 14 de octubre; Tunja, 20 de octubre y Cartagena, 4 de noviembre.



Este festival, que sorprenderá a sus asistentes con gastronomía, nuevos lugares, celebraciones únicas, encuentros y buena música, contará con la presentación de artistas de talla nacional e internacional, como Chocquibtown, Orishas, El Freaky, Ghetto Kumbe, Los Amigos Invisibles, Cabas, La 33, Systema Solar, entre otros.

Razones hay muchas, no importa cuál sea la suya únase a la celebración más esperada del año y déjese contagiar por la fiesta más grande para los amantes de la cerveza.