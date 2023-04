TEX. Pacífico Snacks es la empresa que la economista y abogada Juliana Botero inició en el 2011, dedicada a la fabricación de chips tropicales premium bajo la marca propia de sus clientes, y que hoy despacha 150 contenedores anuales (712.000 toneladas) de chips de plátano a Estados Unidos, lo que posiciona a la firma como un actor relevante en este sector productivo.

Desde sus inicios la empresa se especializa en la fabricación y empacado de productos listos para vender, abasteciendo a los mejores supermercados en Estados Unidos, que concentra el 95 por ciento de sus exportaciones, además de despachos a Italia, Francia y Alemania.



Su misión es ayudar a supermercados y dueños de marcas de alimentos de especialidad a impulsar el crecimiento y el valor de su marca propia, al mismo tiempo que promueve la pasión por los alimentos naturales de origen ético.



La empresaria caleña refiere que se decidió por el tema de alimentos teniendo en cuenta la creciente demanda ante el aumento mundial de la población y por los snacks de plátano teniendo en cuenta la producción y potencial de las frutas y verduras exóticas tropicales en el país, y el gusto que generan en el exterior, además de su interés en gestionar una cadena de valor en la cual pudiera generar progreso, enriquecimiento económico y empleo de calidad para todos los actores de la cadena.



Relata que los primeros años fueron de mucha búsqueda de oportunidades, visitando a los fabricantes de máquinas en países no solo de la región sino de Europa y Estados Unidos, comparando tecnologías, precios y eficiencias o deficiencias con una u otra tecnología.



“Ahí estuvimos muy juiciosos, creo que es gran parte del éxito, tenemos unos procesos muy eficientes. La tecnología elegida se debía ajustar a la calidad y volúmenes que buscábamos, con la suficiente flexibilidad para adaptar los productos a la demanda de los clientes”, expone.

Talento Colombiano

En el 2022, Pacifico Snacks ocupó el 4º lugar dentro del ranking de las pymes más exportadoras del Valle del Cauca, con un crecimiento de la venta en dólares de 18.9% frente al 2021.



Pacifico Snacks fue incluida en la clasificación de The Financial Times de las empresas de más rápido crecimiento de las Américas 2022. Entre los millones de empresas existentes en América del Norte y del Sur, solo 500 crecieron lo suficientemente rápido como para ingresar en la clasificación.



En marzo de este año en Expo West, la feria especializada en productos naturales, orgánicos y saludables de Estados Unidos, la empresa lanzó su nuevo mix de chips de verduras: Una colorida mezcla de plátanos, yuca, batata, remolacha y malanga que cobra vida con una pizca de sal marina. Un auténtico lujo que honra la rica biodiversidad de Colombia.



“Ofrecer un producto de excelente calidad, sabroso y sano es lo que sabemos hacer, es lo que nos gusta hacer” afirmó Juliana Botero, CEO de Pacifico Snacks.



A esto se suma una reciente presentación de una nueva generación de snacks: chips crocantes de banano, piña, uchuva y mango. “Estos chips tienen el mismo sabor estupendo y textura crocante de sus chips fritos regulares, pero con literalmente 0 grasa. Esto es posible gracias a una tecnología de última generación llamada deshidratado por microondas al vacío (no liofilizado pero tampoco horneado tradicional)”, explica la ejecutiva.



Y señala que “para nosotros es un orgullo contar con la última tecnología para el procesamiento de frutas y verduras, y continuar demostrando nuestro compromiso con el país. Esta nueva línea de snacks nos permitirá seguir apoyando a los productores locales, impulsar el desarrollo del campo colombiano y seguir agregando valor a nuestros clientes por medio de productos deliciosos, nutritivos y saludables”.



Los nuevos chips de fruta ofrecen un sabor extraordinario, un aroma sorprendente y más beneficios nutricionales que nunca. Son totalmente naturales, sin gluten, sin OMG, paleo, veganos y súper dulces sin azúcar agregada. Por todas estas razones fueron seleccionados entre los productos más innovadores en SIAL Canadá 2022 y también ganaron el año pasado la competencia ‘Velocity Fast Track’, parte del evento insignia de la industria de marcas propias en Estados Unidos: ‘Velocity Conference’ + Innovation Expo.



Botero destaca el apoyo de la Cámara de Comercio de Cali y en especial del programa ValleImpacta “que nos permitió construir una hoja de ruta y aterrizar muchas ideas que teníamos, con objetivos e indicadores claros para hacerles seguimiento, además de conectarnos con emprendedores de la región”.



Pacífico Snacks hizo parte de una misión comercial que en el 2019 viajó a Corea a presentar sus productos, encuentro que fue promovido por la CCC.



Otros temas que se han trabajado con la Cámara tienen que ver con temas de productividad y manejo del talento humano.



Y es que la Responsabilidad Social Empresarial es parte esencial en los procesos de Pacífico Snacks, tanto con proveedores (160 cultivadores del Eje Cafetero) como con su equipo de colaboradores, la mitad mujeres, en la planta de La Nubia, en la vía Cali-Candelaria.



Uno de los retos a superar en las exportaciones en el sector de alimentos tiene que ver con el cumplimiento de requisitos de calidad más allá de las buenas prácticas de manufactura. Los clientes de mercados sofisticados no consideran las certificaciones internacionales en este campo un valor agregado o diferenciador, sino un requisito para establecer relaciones comerciales.



Pacífico Snacks cuenta con las certificaciones: FSSC 22000, NON-GMO, Gluten Free y RSPO y que hacen relación, entre otros aspectos, a productos seguros para el consumo humano, no manipulados genéticamente, sin gluten, y sostenibles social y ambientalmente.



Para quienes incursionan en emprendimientos productivos, Juliana Botero llama a partir desde la demanda y a poner las necesidades del cliente primero.



“No se trata de identificar a quién le voy a vender lo que estoy produciendo, sino de entender qué es lo el cliente está buscando y ofrecérselo al mejor precio posible”, expone.

Ofrecer un producto de excelente calidad, sabroso y sano es lo que sabemos hacer, es lo que nos gusta hacer. FACEBOOK

TWITTER







Juliana Botero, CEO de Pacifico Snacks.



Mayor información:



www.pacificosnacks.com



info@pacificosnacks.comwww.linkedin.com/in/juliana-botero-2a438838