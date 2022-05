Así como les sucede a miles de colombianos, y últimamente con mayor frecuencia, Uriel Renza siempre tuvo en su mente la clara idea de hacer empresa en Colombia.



La experiencia y los conocimientos adquiridos en la que él considera como su universidad en materia de tecnología: una compañía de seguridad electrónica en la que laboró por algunos años y en la que evidenció el potencial de este sector, lo motivaron para especializarse en esta industria.

Así nació la idea de crear Assis Pronta Seguridad, negocio que comenzó con la línea con sistemas antihurto, ya que para esa época (hace 12 años) en el país apenas existían dos empresas.



“Vi que era un mercado virgen, que estaba sin explotar y eso me pareció muy interesante. La seguridad electrónica es un nicho que en todo momento presenta una oportunidad para ser aprovechado, pues los índices de inseguridad han venido en aumento y entre más se dé este flagelo, más tenemos que ofrecer soluciones quienes estamos en este segmento”, afirma Renza.



Por eso, tan pronto se terminó su contrato, tomaron con su esposa la decisión de abrir su propia compañía e inmediatamente fueron a la Cámara de Comercio (solo con el dinero justo para registrarse y un Nokia 1100 con minutos limitados) y la Dian e hicieron toda la documentación pertinente para comenzar, literalmente desde cero.



En ese inicio reconoce que el empresario Mario Hernández fue un impulsor determinante, puesto que fue uno de los primeros es respaldar su naciente emprendimiento y, pese a no contar con el músculo financiero necesario ni los recursos para respaldar la deuda del proyecto, él les dio la oportunidad y eso resultó definitivo para el surgimiento y progreso de Assis Pronta Seguridad.

Un portafolio ‘seguro’

En la actualidad, esta empresa ofrece las líneas de antihurto, integrada por los sistemas de vigilancia para los almacenes, y además desde hace dos años son importadores directos y representantes exclusivos de otra línea que son las cámaras Provision-ISR –marca con tecnología Israelí y reconocida en más de 40 países–.



Así mismo, manejan otras opciones sobre proyectos, como sistemas de incendio, intrusión y control de acceso.



“Para nosotros, tener la representación exclusiva de Provision-ISR para Colombia significa tener un gran respaldo y se traduce en una oportunidad de negocio muy importante, pues permite generar mayor seguridad, confianza y firmeza para ofrecer nuestro portafolio”, asegura el Gerente General de Assis Pronta Seguridad.



Con respecto a lo mínimo que se debería instalar en cuanto a sistemas de seguridad para empresas e incluso hogares, Renza señala que lo ideal es contar con cámaras, CCTV (circuito cerrado de televisión) y sistemas de alarma, para garantizar mayor tranquilidad.



“Nuestra compañía es la opción ideal porque siempre –más allá de la venta de equipos– le hemos apostado al buen servicio y eso justamente es lo que nos ha diferenciado de otras alternativas que hay en el mercado. Igualmente, nos caracteriza que hemos sabido clasificar nuestros productos en la línea antihurto (provenientes de la China) y solo trabajamos con aquellos que tienen la mejor calidad, sin importar su precio”, explica el empresario.



Mientras que en CCTV es bien sabido que Israel es pionero en sistemas de tecnología, por lo que siempre están apoyados por grandes marcas.



En ese sentido, y para estar a la vanguardia en materia tecnológica, Assis Pronta Seguridad recibe información permanente de los fabricantes acerca de los últimos avances e innovaciones, las tendencias y los requerimientos del mercado.



Y no es para menos, ya que Provision-ISR respalda el cumplimiento de la NDAA en toda su línea de productos y se compromete a cumplir con todas las reglamentaciones gubernamentales y de comercio internacional, y a proporcionar productos que cumplan con la Sección 889 de la NDAA, además que no tiene relaciones OEM, ODM y JDM con los proveedores mencionados en la NDAA.



“Igualmente, contamos con nuestros ingenieros de soporte quienes constantemente están analizando cuáles son las necesidades en seguridad electrónica y esta información también las compartimos con casa matriz”, subraya Renza, quien agrega que su empresa atiende la demanda de todos los sectores e industrias, aunque hoy en día –al ser mayoristas e importadores directos– están enfocados en el mercado de los integradores (instaladores y subdistribuidores).



Con la coyuntura actual, el Gerente General no duda en indicar que hoy hay más conciencia por parte de la ciudadanía y las organizaciones con respecto a la necesidad de protegerse a través de estos sistemas de seguridad.



Es tanto así que ahora para la apertura de un almacén de grandes superficies la Gerencia exige la implementación de seguridad electrónica, en tanto que en los hogares también se ha visto un incremento en la adquisición de estos sistemas, debido al incremento de la inseguridad en las grandes ciudades y con el objetivo de cuidar a los niños.



Y con relación a la desconfianza que para algunos despierta el tener cámaras en sus viviendas, Renza precisa que para evitar irrupciones a la intimidad de los usuarios, el área de soporte de la empresa brinda capacitaciones al cliente final en donde les indica cómo evitar un hackeo, cómo cambiar claves, cómo formatear DVRs, etcétera.



“Aparte de esto, nuestra marca cuenta con la seguridad suficiente por medio de la cual se evita el hackeo de los equipos que manejamos. Justamente vamos a hacer el lanzamiento de ese sistema en la Feria, ya que es la primera marca que va a tener esa herramienta”, resalta este emprendedor, quien además indica que –de manera poco usual en medio la pandemia– el aumento de la demanda les permitió iniciar con los puntos de venta físicos que tienen actualmente en el centro de Bogotá, Unilago y Girardot.