Sincromotors quiere democratizar la movilidad eléctrica

La movilidad eléctrica se está convirtiendo en objeto de deseo por parte de los compradores de vehículos en Colombia gracias a importantes beneficios en su mantenimiento, además, el bajo impacto ambiental que tienen. Por eso, Sincromotors, concesionario de Renault en Colombia, ha robustecido su portafolio de vehículos con los nuevos modelos Kwid E-Tech y ZOE E-Tech y, este 2024, seguirá en aumento su portafolio con vehículos eléctricos.

Estos vehículos 100% eléctricos del fabricante francés se ofrecen en las sedes de Bogotá, Chía y Zipaquirá.



“Nuestra experiencia en venta y mantenimiento de automóviles eléctricos comenzó cuando ofrecimos en vitrina el Twizy, un cuatriciclo que tuvo una buena acogida en su momento y una verdadera novedad en el mercado que registró muy buenos números de ventas en Colombia, al igual que el vehículo utilitario Kangoo Z.E.”, manifiesta Andrés Arango, asesor comercial de Sincromotors.



Ahora, con el Kwid E-Tech y el ZOE E-Tech, el concesionario quiere seguirles mostrando a los colombianos que los autos eléctricos son cada vez más convenientes en comparación con los de combustión, sobre todo, por los elevados precios que registra la gasolina en nuestro país.



“Aunque muchas personas aseguren que los precios de los automóviles eléctricos son excesivamente altos, en el transcurso del tiempo los beneficios de esa inversión les dan la razón a quienes apuestan por este tipo de movilidad”, afirma Arango.



Eso no solo se evidencia en los ya mencionados beneficios, también en mantenimiento anual, que no supera los 200.000 pesos. Los autos eléctricos tienen otras ventajas que la mayoría de los colombianos desconoce.



“Los interesados en adquirir un vehículo eléctrico le pueden pedir al Gobierno Nacional el beneficio del 50% del valor del auto antes de IVA para deducirlo de sus declaraciones de renta durante los siguientes 15 años. Esto es algo que no se suele comentar, pero que queremos que las personas en Colombia lo sepan”



En temas tributarios, los automóviles eléctricos en nuestro país solo pagan el 1,2% de impuesto sobre su valor antes de IVA, y el 50% de ese porcentaje durante los siguientes 5 años.



Eso quiere decir que por un vehículo eléctrico de 150.000.000 de pesos se pueden pagar, máximo, 800.000 pesos de impuesto. En comparación, los impuestos de un auto de combustión del mismo valor ascienden a 3 o 4 millones de pesos.



A eso se suma que la medida de ‘Pico y placa’ no los cobija, convirtiéndose en los únicos autos que siempre pueden circular sin restriccion , un beneficio del que están exentos tanto automóviles de combustión como híbridos.

Sincromotors Foto: Sincromotors

Vehículos eléctricos muy innovadores

Con respecto a los nuevos modelos eléctricos de Renault, ya disponibles en Colombia, el asesor señala que el Kwid E-Tech destaca en un segmento de entrada en el que ya existen otros autos, pero sin las prestaciones que el fabricante francés incluye en este modelo.



En primer lugar, y al igual que su par a combustión, el Kwid E-Tech es de cuatro plazas, una característica que lo hace ideal para pequeñas familias, parejas o solteros con un estilo de vida muy social y activo.



También se destacan en este auto eléctrico con autonomía de hasta 298 kilómetros por carga, una altura a piso de 16,6 centímetros, 6 airbags y cámara de reversa.



Por su parte, el ZOE E-Tech se presenta como un vehículo eléctrico de gama alta con un rango extendido de autonomía de carga que llega hasta los 400 kilómetros. Tiene capacidad para 5 personas y, entre otras tecnologías, incluye sensor de luces, sensor de lluvia y sensores delantero y trasero para parqueo.



Ambos modelos se encuentran ya en las vitrinas Sincromotors con cargadores de uso gratuito para sus clientes. Sincromotors ofrece un servicio posventa adecuado para cada uno de estos vehículos eléctricos. El mantenimiento se realiza cada 10.000 kilómetros o cada año, como ha sido característico de Renault.



En cuanto a costos, el mantenimiento del ZOE E-Tech se encuentra en el rango de los 200.000 pesos, mientras que el del Kwid E-Tech está entre los 100.000 y los 150.000 pesos, aproximadamente. Ambas cifras son anuales o cada 10.000 kilómetros

Movilidad eléctrica a buen precio

La financiación es muy importante para los colombianos que quieren adquirir un vehículo. Sincromotors les brinda a los compradores diversos planes para que puedan adquirir su vehçulo eléctrico de una manera mucho más fácil.



Dichos planes son ofrecidos por la marca MFS (Mobilize Financial Services), antes conocida como RCI, con tasas más económicas si se les compara con las que se aplican a vehículos de combustión.



Sumado a eso, Sincromotors entrega con cada Kwid E-Tech un cargador portátil, denominado flexi-charger, que puede ser conectado a la misma toma de 110 vatios que el usuario emplee para recargar su smartphone. El flexi-charger permite, además, cambiar el voltaje de carga a 220 cuando se requiera.



Sincromotors ofrece el Kwid E-Tech a un precio promocional exclusivo de 99.990.000 pesos con dos opciones: obsequio de póliza ‘todo riesgo’ por un año o bono de descuento de 3.400.000 pesos.



El ZOE E-Tech, por su parte, está disponible en Sincromotors a un precio especial de 149.990.000 pesos, más un cargador monofásico de 3,4 kilovatios hora.



Como gran novedad, Renault traerá en los próximos meses al mercado colombiano el Megane E-Tech, automóvil que llega para democratizar la gama más alta de eléctricos y que estará a la venta en las sedes de Bogotá, Chía y Zipaquirá.



Al portafolio de eléctricos se sumarán, en el transcurso del año, varios modelos de vehículos utilitarios 100% eléctricos del cual RENAULT Colombia representa el 53% del mercado Latinoamérica eléctricos y otras versiones en automóviles y SUV´s híbridos.