Dicen por ahí que para una pelea siempre se necesitan dos, por eso es que desde el sector de servicios públicos y comunicaciones hemos estado y estaremos dispuestos a tender los puentes que sean necesarios para lograr avances en pro del bienestar de los usuarios.

Qué momento más oportuno para hablar de servicios públicos. Si queremos que el país avance, necesitamos asegurar que el modelo que ha venido funcionando se mantenga —realizando las actualizaciones necesarias, manteniendo la institucionalidad y que los cambios que se hagan sean el resultado de argumentos técnicos—, pero no con anuncios populistas que enamoran pero que en la práctica no funcionan.



Desde las empresas estamos trabajando en varios frentes: caminar hacia la transición energética; garantizar la seguridad hídrica del país; apostarle a la economía circular; y expandir las redes de telecomunicaciones. Todo en el marco de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.



Lo preocupante es que seguimos recibiendo propuestas contrarias a las finalidades que queremos lograr y por eso se requiere mayor concertación para seguir avanzando.

Colombia es un referente en la prestación de servicios públicos y comunicaciones con empresas públicas, mixtas y privadas, además de organizaciones comunitarias que han podido consolidarse desde la Constitución de 1991, especialmente con las leyes 142 y 143 de 1994 y, posteriormente, la Ley 1341 de 2009 modificada por la 1978 de 2019 en TIC.



Hoy, los resultados son positivos. En acueducto la cobertura pasó del 76 % en 1994 al 93 % en 2022, incorporando a más de 19,7 millones de colombianos con mejoras notables en la calidad y continuidad. En alcantarillado, la cobertura pasó del 61 % al 90 %, con más de 19 millones de colombianos adicionales.



El cierre de brechas es un reto en toda la región, no sólo en Colombia. Pero en nuestro país esta brecha está más marcada por los efectos del conflicto armado, la pobreza y ausencia del Estado. Los 170 municipios PDET presentan coberturas rurales inferiores en alrededor de 20 puntos porcentuales en comparación con el resto de las zonas rurales del país.



En recolección de residuos se pasó del 60 % al 82.8 % con una disposición final adecuada en 994 municipios, convirtiendo a Colombia en un referente para la región.

En energía eléctrica se tiene cobertura de 98,6 % con 19,2 millones de personas más que en 1991, cuando la cobertura era menor al 91 %. No hemos vuelto a tener apagón, aunque hoy estamos alertando el riesgo de repetirlo —el de 1992 costó entre el 2 % y 2,5 % del PIB. En cuanto al gas natural, hoy hay una cobertura de 68.6 %, lo que significa que se le brinda el servicio a casi 40 millones de beneficiarios.



Es necesario garantizar el abastecimiento y confiabilidad de los servicios de energía eléctrica y gas natural. Se deben tomar decisiones oportunas para que los proyectos que ampliarían la oferta de energía y gas entren en operación, ya que en este momento estamos pasando de un tiempo de construcción de 2,6 a 4,2 años aproximadamente.



Esto incluye los proyectos de FNCER que conectan directamente con la transición energética anhelada, los cuales aportarán al abastecimiento de energía eléctrica, pero hoy están atrasados. Así mismo, la decisión sobre nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos es fundamental para garantizar el gas natural, además de asegurar lo necesario para enfrentar el fenómeno de El Niño.



En TIC pasamos de 2,8 millones de líneas fijas en 1991 a 7,4 millones; no había líneas móviles; hoy son más de 73 millones, las conexiones a internet pasaron de cero a más de 35,7 millones de conexiones móviles y 8,2 millones de accesos con fibra o cable, con una oferta importante en televisión por suscripción. Para seguir en esta senda, se necesitan precios justos de espectro que no estén tres veces por encima del promedio de América Latina como lo están actualmente.



A nivel general, el relacionamiento con las comunidades, la falta de presencia del Estado en algunas regiones, la inseguridad, y la falta de infraestructura están representando un reto importante para el desarrollo de proyectos.



Es necesario tener pautas claras para las consultas previas y su articulación con el proceso de licenciamiento ambiental. Además, hay que tener presente que las empresas no pueden suplir el rol del Estado.



En definitiva, lograr territorios conectados es esencial para mejorar el nivel de vida de los colombianos. Los servicios públicos seguiremos trabajando por el usuario que es nuestro centro, cerrando las brechas y buscando mayor calidad y continuidad para bien de todos.