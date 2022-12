En un ambiente VUCA (acrónimo proveniente del inglés), caracterizado por la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, donde emergen nuevos modelos de negocios en la industria, como plataformas que suponen cambiar la forma tradicional de aprendizaje, nuevas profesiones que parecen estar lejos de poder enseñarse en los salones. En este escenario donde surgen nuevas formas de trabajo que combinan la automatización y parecieran desplazar algunas profesiones, cabe preguntarse si la universidad sigue siendo relevante.

De otro lado, un estudio de Manpower Colombia señala que, en 2022, 3 de cada 4 empleadores dicen tener dificultad para encontrar el talento apropiado para su empresa. Esta escasez enfrenta uno de los principales niveles de los últimos 15 años, y a nivel mundial el 69% de las empresas reportan falta de talento que posea las correctas habilidades duras y blandas.



Para poder responder a los retos del entorno cambiante, la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, apuesta por el aprendizaje experiencial, que reconoce al estudiante como centro del proceso. Esto se refuerza con sus ambientes de aprendizaje y relacionamiento como el modelo UR STEAM. Un modelo multidisciplinario que combina la co-creación con diferentes actores para la resolución de problemas, además de brindar laboratorios de vanguardia para el desarrollo de competencias.



Dentro de estos espacios, destacan: una cocina experimental, una planta de producción a escala, un laboratorio de creación material y digital, una sala de toma de decisiones, un laboratorio para implementar la metodología Lego Serious Play® y un laboratorio de Neuromarketing. A 2022, más de 140 organizaciones y más de 2.000 personas habían visitado este modelo.



Gran parte de estos recursos son utilizados por las especializaciones que ofrece la Escuela de Administración, con un portafolio de ocho programas en Bogotá y presencia en seis regiones del país. Este nivel se caracteriza por contar con profesores de alto nivel con experiencia en el sector empresarial, favoreciendo una metodología de aprendizaje que promueve emprendimientos y proyectos organizacionales. Las especializaciones se encuentran acreditadas con ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs), especialista en programas de negocios, que ofrece altos niveles de calidad internacional.



Para el área gerencial, la educación superior es importante. Algunas investigaciones demuestran que los CEOs con cualificaciones universitarias, tienen mejores habilidades cognitivas y capital social que impactan positivamente el desempeño de las empresas que dirigen.



Por ejemplo, un estudio reciente de la Universidad de Reading, publicado en la revista científica European Financial Management, analizó el desempeño de una muestra de CEOs de grandes empresas alrededor del mundo, para el período de 1999 a 2017. Los resultados demuestran que los CEOs con nivel doctoral (Ph.D.) mejoran los resultados de la empresa en 3.03%, mientras que un doctorado en una universidad de prestigio (top 100) incrementa el desempeño a 4.65%.



Las instituciones de educación superior evolucionan, la Universidad del Rosario se adhiere con el Nova et Vetera (siempre antiguo y siempre nuevo) a estos cambios, se convierte en una universidad incluyente que acepta la diversidad, que adopta la tecnología, la internacionalización, pero también la regionalización, que impacta su entorno con la generación de conocimiento y también construye lazos con las organizaciones y el Estado. Además de ubicarse en las mejores posiciones de los rankings nacionales e internacionales.



La Escuela de Administración de la Universidad del Rosario realiza una apuesta por una formación académica del más alto nivel, con estándares internacionales, pero, sobre todo, una apuesta por la búsqueda del bien común, lo que dicha universidad ha hecho por más de 369 años al servicio al país.



¿Sigue siendo relevante la educación superior? Ahora más que nunca, la universidad no es solo importante para mejorar el rendimiento de la empresa, sino para mejorar la construcción de la sociedad. Una misión de la institución de educación superior es proveer servicio a la sociedad. Quienes estén mejor preparados podrán afrontar los retos del ambiente VUCA, y serán quienes logren adaptarse a los cambios que deparan las nuevas profesiones y disrupciones en la industria. Sin duda, cada día cobra más relevancia la frase de Nelson Mandela, “la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”.