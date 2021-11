Sí hay tratamiento efectivo para la espasticidad pos ACV

El médico fisiatra Diego Mauricio Chaustre, indica que la espasticidad “es un fenómeno neurológico, consecuencia de una alteración o un daño a nivel del sistema nervioso central, ya sea la médula espinal o el cerebro, caracterizado por una especie de rigidez en los músculos de algún segmento del cuerpo que puede afectar las cuatro extremidades, a dos de ellas o a una, así como también puede repercutir en medio cuerpo”.

Esta patología produce en los pacientes “una limitación funcional, la cual se evidencia tanto en las actividades básicas cotidianas como en el aseo, la alimentación, el acicalamiento o los traslados de un sitio a otro”, expresa el galeno.

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario que las personas se sometan al procedimiento adecuado e intervención temprana, facilitando así su pronta recuperación.



Incluso, esta es una enfermedad que en ocasiones ha sido mal diagnosticada por parte de los médicos, ocasionando consecuencias en la vida de los pacientes. El fisiatra Chaustre, afirma que “evidentemente, hay un subdiagnóstico, subregistro y subremisión a los especialistas. Las causas pueden ser muchas, primero, el desconocimiento por parte del personal de salud; segundo, la falta de instrucción por parte del paciente; y tercero, las limitaciones de acceso al servicio por parte del enfermo y su familia”.



Pensando en esta falta de información, tanto para pacientes como para especialistas, El Tiempo y Allergan, una compañía de AbbVie -empresa biofarmacéutica-, llevarán a cabo un foro que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre de 2021, en el que se hablará, entre otras cosas, sobre la necesidad de que los pacientes sepan que hay un tratamiento adecuado para la espasticidad y que no deben acomodarse a estos síntomas.



Por tanto, es riesgoso no recibir la atención adecuada según el fisiatra “ya que con el tiempo su estado de salud se va deteriorando sin saber que el paciente y su familia tienen la posibilidad de tener acceso a diferentes intervenciones que pueden mejorar su capacidad funcional y calidad de vida”, afirmó Chaustre.



Una enfermedad mal diagnosticada



En Colombia, el accidente cerebrovascular (ACV) es la tercera causa de muerte después de la violencia y de las enfermedades cardíacas, según la Asociación Colombiana de Neurología.



Esta patología trae varias consecuencias a la vida de las personas que sobreviven a este episodio, una de ellas es la espasticidad pos ACV.



Esto se convierte en un indicador importante, ya que un alto porcentaje de personas están presentando espasticidad y aunque en el mundo no hay una estadística global específica, de acuerdo con el fisiatra Chaustre “ha habido diferentes estudios que han intentado acercarse a ese dato y se estima que por lo menos entre el 50 y el 60% de los pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular van a desarrollar espasticidad en algún momento de su vida y normalmente se presentan en los primeros seis meses pos ACV”, aseveró.



Los profesionales de la salud deben tener en cuenta que “si la espasticidad genera problemas y no es atendida, evidentemente la limitación funcional va a ser mayor a través del tiempo y se presentarán cambios biológicos que, por un lado, ocasionan que los músculos y los tendones se acorten y por el otro, que las articulaciones se deformen”, expresa Chaustre.



Uno de los aspectos que influyen en la falta de tratamiento a la espasticidad, es la condición socioeconómica de las personas. Considera el médico que “la gente que tiene bajos recursos y menos acceso a la salud es la que realmente cuenta con menos posibilidades de ser diagnosticada e intervenida, desafortunadamente”.



La ciencia médica ya cuenta con herramientas efectivas para dar tratamiento a los pacientes con espasticidad, por tanto, cuando acuden al servicio de salud y son diagnosticados correctamente, Chaustre señala que “hay métodos no farmacológicos ligados a la intervención con terapia física y terapia ocupacional, que es el procedimiento más común que se les da a los pacientes después de un ACV”, afirmó.

Este foro tiene como fin enfatizar en la importancia de comprender que la espasticidad es una enfermedad frecuente en el país, que no debe ser subdiagnosticada, los pacientes deben tener claro que es un fenómeno que se presenta luego de haber sufrido un ACV, es susceptible a una intervención que podría ayudarle a tener un menor compromiso funcional y, por tanto, una mejor calidad de vida.



Conéctese el 29 de noviembre a las xxxx a través de eltiempo.com y conozco más sobre esta enfermedad.