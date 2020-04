Si es afiliado a Porvenir, así podrá saber cómo retirar sus cesantías

¿Para quiénes aplica esta modalidad?



Los trabajadores que hayan visto disminuidos sus ingresos laborales mensuales como consecuencia de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, tienen la posibilidad de realizar retiros parciales de sus ahorros en cesantías. Así lo decretó el Gobierno Nacional con el fin de brindarle alternativas económicas a trabajadores y empleadores que permitan solventar la disminución de ingresos en esta época de pandemia.

Pensando en sus afiliados y en darle agilidad a las solicitudes de retiro parcial de cesantías por esta coyuntura y de manera segura, el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir pone a disposición de sus afiliados y sus empleadores el retiro de estos recursos a través de la Zonas Transaccionales.



Pasos para hacer más ágil su solicitud de cesantías parciales



Si Usted es Afiliado:



1. Si su ingreso laboral mensual disminuyó, solicite a su empleador una certificación en la que informe el retiro parcial de las cesantías con la siguiente información:



· Nombre o razón social del empleador, tipo y número de identificación y sus datos de contacto: celular y/o correo electrónico



· Nombre y apellidos del trabajador junto con el tipo y número de identificación, salario devengado al 1 de marzo de 2020 y el monto de la disminución del ingreso mensual que tendrá en este periodo.



2- Ingrese a la Zona Transaccional Afiliado que encontrará en www.porvenir.com.co , luego de clic en “Ingresa a tu cuenta personal” y seleccione “Soy Afiliado” e ingrese con su Usuario y clave personal .Si no tiene cuenta, seleccione la opción “Haz clic aquí” y Quiero Inscribirme. Luego, haga clic en 'Retiro de Cesantías'. Es importante seleccionar el concepto ‘Emergencia social’ e ingresar el valor a retirar de las Cesantías. Este valor, como máximo, será igual a la disminución mensual de su salario de acuerdo con el saldo disponible en su cuenta. Al finalizar, el sistema le indicará cómo proceder con el pago.



Los afiliados también podrán hacer el trámite de solicitud dirigiéndose a las oficinas de Reval y del Banco AvVillas presentando la carta del empleador con la información estipulada anteriormente y su documento de identificación.



Si usted es empleador, en la Zona Transaccional Empleador, puede gestionar el retiro parcial de las cesantías de sus colaboradores y autorizar el abono en cuenta.



Vale recordar que el retiro de las Cesantías bajo los lineamientos del decreto 488 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional no genera costos de comisión. No olvide que todos los trámites que realice en el Fondo de Pensiones y Cesantías, Porvenir son gratuitos.