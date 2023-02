Shake Again, una compañía de servicios digitales de marketing y tecnología que nació en 2018 como una startup, con su llegada a Colombia reafirma el objetivo de expansión y crecimiento, posicionándose como una compañía de servicios digitales de referencia en el mercado.

“Creemos que Colombia es un mercado con grandes oportunidades y la experiencia de Charlie Álvarez, será clave para el éxito de esta nueva apertura”, manifiesta Lionel Pieniazek, CEO de Shake Again.



Cabe resaltar que en el mercado colombiano tendrán todos sus servicios disponibles, así como la extensión de sus partnerships con Google, Facebook, Equifax y otras compañías que garantizan su propuesta de valor y certifican su profesionalismo y diferencial en la región.



“Estoy muy contento de sumarme al barco de Shake Again, para acelerar su crecimiento a lo largo de la región y fortalecer su approach estratégico en growth marketing, media analytics y performance outcomes, aprovechando la trayectoria, reconocimiento y experiencia de Shake, para marcar un diferencial en la industria y en la región”, dice Charlie Álvarez, nuevo Strategy Director a cargo de la expansión de Shake Again en Colombia.

Evolución y crecimiento

Cabe resaltar que los clientes de Shake en Latinoamérica también se expanden y evolucionan con velocidad en áreas como Growth Marketing, Performance Marketing y Assets Development, de las cuales se destacan 3 servicios bandera por parte de Shake Again:



1. Growth Marketing: Plan estratégico de marketing digital con foco en business growth (tráfico, leads, descargas, conversiones, ventas, LTV, etc.). Integrado con la adopción de un mix perfecto entre AdTech, MarTech & Testing Methodologies, para generar resultados extraordinarios.

2. Assets & Media Analytics: Migración, evolución y educación de Google Analytics hacia Google Analytics 4 en assets digitales como .com, eComm y Apps, para mejorar las estructuras de marcación, medición y privacidad de datos, bajo el concepto de un mundo Cookieless.

3. Media Strategy & Activation: Planeación y activación de estrategias de brandformance y performance en canales digitales como Search, Social, Programmatic y eCommerce, priorizando la optimización de campañas, para acelerar el crecimiento de los objetivos de negocio de los anunciantes.



Si desea contar con un business partner para hacer crecer el negocio o si tiene una consulta sobre Growth Marketing, Assets & Media Analytics, Media Strategy & Activation o cualquier otro servicio digital, envíe un email a co@shakeagain.com si es de Colombia o all@shakeagain.com si es de otra parte.



Por otro lado, si quiere conoce más información sobre sus servicios y nuevas apuestas, estas son sus redes sociales.



- https://www.linkedin.com/company/shake-again



- https://www.instagram.com/shake.again/

- https://www.facebook.com/shakeagain

- https://twitter.com/shakeagain