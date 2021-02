‘Serviteca móvil’, la mejor alternativa para comprar sus llantas

El crecimiento de las grandes urbes trae consigo, entre muchas problemáticas, dificultades de movilidad y largos tiempos de desplazamiento.



Teniendo clara esa premisa, algunas compañías han visto en esa realidad la mejor alternativa para ofrecerles a sus clientes y consumidores servicios muy completos que son trasladados hasta las puertas de sus hogares y oficinas, y mucho más en estos momentos de coyuntura donde la bioseguridad tomó una relevancia especial.

Este panorama motivó a Tullanta.com, incluso mucho antes de la pandemia, a plasmar en un servicio a domicilio su ya establecida filosofía de ir más allá de lo que brindan sus competidores y así crear la ‘Serviteca Móvil’, que tiene como propósito fundamental facilitarle la vida a sus clientes que, por sus compromisos o modelo de trabajo, tienen dificultades para desplazarse hasta sus tiendas físicas.



“Esta idea, básicamente, consta de una van dotada con todos los implementos necesarios para realizar la desinstalación de los neumáticos actuales, el montaje y balanceo de las llantas adquiridas por nuestros clientes, dejando pendiente solo la alineación de las mismas, que se debe efectuar en las servitecas de la empresa, debido a que los equipos para hacer esta labor ocupan amplios espacios y manejan ciertas complejidades que dificultan su traslado”, explica María Paula Santos, directora de Marketing de Tullanta.com.



Esta nueva propuesta cuenta con equipos importados de Europa e incluye innovaciones poco usuales en el país, ideales para ayudar a proporcionar una solución móvil de gran utilidad para los usuarios.



Este servicio, de acuerdo con Santos, se adquiere (con cita previa) a través de la página web https://tullanta.com/ y de sus asesores en línea (chat), en donde después de efectuar el proceso de compra de las llantas, de manera anticipada y virtual, se puede agendar la visita de la serviteca y del técnico que la opera.

Detalles importantes

Para garantizar la prestación del servicio (que puede durar de una a una hora y media) es importante que el cliente tenga en cuenta que debe disponer de un espacio en el cual la ‘Serviteca móvil’ pueda estacionarse cerca del vehículo; que no sea un área pública y, adicionalmente, es clave considerar que la posterior alineación se tiene que llevar a cabo en un plazo no mayor a 15 días, después del montaje y balanceo, para que las llantas y el vehículo no sufran desgastes irregulares.



“El horario de la prestación de este servicio es de lunes a sábado, de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche, y tiene una cobertura de sur a norte entre las calles 26 y 170, y de oriente a occidente entre los cerros orientales y la Avenida Boyacá”, precisa la vocera, quien a su vez aclara que los clientes no deberán pagar directamente por el servicio que presta esta solución móvil, puesto que el costo por instalación y balanceo de las cuatro llantas ya está incluido en lo que la persona pagó al momento de adquirir sus llantas.



Quienes han recibido este novedoso servicio en sus lugares de residencia o trabajo, según lo resalta Santos, han mostrado su completa satisfacción, al tiempo que confiesan que antes de solicitarlo no tenían muy claro de qué se trataba.

“No obstante, en nuestros canales digitales (página web y redes sociales) contamos con información muy detallada y hasta videos de cómo funciona esta serviteca que, aunque sus componentes fueron solicitados a comienzos de 2019 y los tuvieron disponibles en enero de 2020, por efectos de la pandemia solo a partir de octubre entró en operación y por ahora únicamente en Bogotá”, revela la directora de Marketing.



De esta manera, Tullanta.com, marca dedicada a prestar servicios profesionales para el sector automotor, especializados en alineación, balanceo y montaje, ofrece dos modalidades a sus clientes: la venta en tienda física (retail), con cerca de 20 establecimientos distribuidos en Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, Popayán, Cartagena y Santa Marta, entre otras capitales, y otra a través de e-commerce.



“Cuando crezca el tráfico en Bogotá, y teniendo en cuenta los tiempos y costos que implican la importación de los equipos, el ensamble y adecuación de la van, nuestros planes están dirigidos a que la ‘Serviteca móvil’ llegue a otras ciudades colombianas”, subraya María Paula Santos.



La empresa, así mismo, señala que las tiendas físicas también continúan operando normalmente, pero cumpliendo con los distintos protocolos de bioseguridad, por lo que los visitantes no se encontrarán con otros usuarios en fila y solo recibirán la atención de una persona de la compañía, para brindarles mayor tranquilidad.