Seis consejos para comprar vivienda

Comprar vivienda propia es uno de los mayores sueños de las personas en diferentes etapas de la vida, sin embargo, en algunas ocasiones no saben cómo escoger la mejor opción.



Cuando se va a empezar la búsqueda, muchos compradores descubren que el proceso no es tan sencillo como creían y que la casa de sus sueños no va a aparecer mágicamente. Hay casas y apartamentos que lo pueden dejar enamorado a primera vista, otras que puede pasar por alto, y que sin saberlo serían las opciones que más se adaptarían a las necesidades que tiene. Para evitar que la búsqueda de vivienda se convierta en un problema, La Haus quiere darle seis consejos para tener en cuenta a la hora de adquirir vivienda propia.

1. ¿Qué necesita?

El primer paso para adquirir un inmueble es decidir si prefiere una casa o un apartamento, luego, deberá tener en cuenta con quién vive, si tiene planes de tener hijos en el corto o mediano plazo, si prefiere o no tener reuniones sociales o familiares en su hogar, si está buscando una vivienda nueva o usada, y por supuesto, el presupuesto con el que cuenta y la forma en la que adelantaría el pago.

2. Compare las mejores opciones

Luego de que establezca cuáles son sus necesidades, prepare una lista corta que cumpla con las características deseadas. Se recomienda a conocer solo unos pocos apartamentos o casas que haya seleccionado en el proceso previo, para que evalúe si se ajustan a lo que busca, y también, para asegurarse de otros factores importantes como la iluminación, la ventilación, las instalaciones, el estado del edificio, y otros esenciales como el piso, la vista y los acabados.

3. Fíjese en la ubicación

Probablemente uno de los aspectos más relevantes a la hora de escoger vivienda es la ubicación: ¿está cerca de su oficina?, ¿tiene vías de acceso y servicios de transporte público?, ¿existen parques alrededor?, ¿hay zonas comerciales, supermercados y farmacias?, ¿cuenta con colegios o universidades?, ¿hay centros de salud?, todas estas preguntas, junto con otras más, se deben tener en cuenta a la hora de comprar.

4. No olvide los detalles

Ascensor, ventanas, porteros, barrios y conjuntos residenciales son los elementos externos que se suelen ignorar y que hacen un verdadero cambio al momento de elegir.

5. Cierre la compra legalmente

Cuando ya ha escogido una vivienda, viene la parte que más atención requiere: cerrar el negocio. Revise en el Certificado de Libertad y Tradición la legalidad del bien antes de firmar la promesa de compraventa, en este documento, debe quedar claramente establecido en qué momento se firmará la escritura pública, el precio final del inmueble y cómo se hará el pago del mismo. Es importante destacar que para la firma de la escritura se deben asumir unos gastos adicionales relacionados con el proceso.

6. Utilice La Haus : el mejor consejo para ahorrar tiempo y dinero

La Haus le permite, además de acceder a las mejores alternativas, sin unidades obsoletas ni repetidas, contar con el acompañamiento de un especialista inmobiliario que estará con usted en todo el proceso de búsqueda y compra del inmueble. El especialista de La Haus, le ayudará a escoger el que mejor se ajuste a sus necesidades y presupuesto, también, lo acompañará a conocer los proyectos, y por supuesto, estará con usted de manera gratuita en todo el proceso, incluyendo el cierre del negocio y la entrega final.



Además de ahorrar tiempo, tendrá la seguridad de estar accediendo a las mejores opciones del mercado. Para conocer más de La Haus haga clic aquí.