Seguridad bancaria, un compromiso de todos en la era digital

La masiva conexión a internet está cambiando la forma de entender las transacciones en el país. Según la última medición de indicadores de consumo del Observatorio eCommerce, el 91 por ciento de los colombianos realiza actividades de comercio electrónico. Además, el 19 por ciento compra y paga en línea.



Este comportamiento, cada vez mayor, ha suscitado una serie de estrategias que buscan garantizar, por un lado, la protección de los datos personales de los usuarios, y por otro, la protección de las cuentas bancarias y otros servicios.



En el país, la Ley 1266 de 2008, el Artículo 4 de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 fijan límites para el acceso a los datos personales de los ciudadanos con el propósito de evitar su adulteración, divulgación, pérdida o uso no autorizado.



Por su parte, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha expedido instructivos que buscan que las entidades bancarias cumplan con unos estándares mínimos de seguridad y calidad frente a las operaciones de sus clientes, como los siguientes: “Disponer de hardware, software y equipos de telecomunicaciones que permitan manejar la información en condiciones de seguridad y calidad; gestionar la seguridad de la información; garantizar que el envío de información confidencial para realizar operaciones se haga en condiciones de seguridad; dotar a sus terminales con los elementos necesarios para evitar la instalación de programas que capturen la información de sus clientes y operaciones, entre muchos otros”, informó la SFC.

Confianza y seguridad en cada transacción

Una de las mayores preocupaciones de los clientes bancarios es la seguridad de las transacciones en línea. No obstante, hoy por hoy, todas las entidades bancarias están en la obligación de cumplir con la normativa nacional y consolidar sistemas eficientes de protección de datos personales y financieros.



“Los bancos tienen como primer objetivo digitalizar su operación, con la misión de contar con la mayor parte de su negocio en línea y solo una parte muy pequeña en locales tradicionales. Esto implica que los bancos deben generar confianza en los usuarios, garantizando que sus transacciones en línea sean tan seguras como si se realizaran en un mostrador”, afirmó Federico Aragona, senior manager sales MCA, de F5 Networks.



Es preciso advertir que no cumplir con la normativa vigente no solo pone en riesgo la seguridad financiera de los clientes, sino que también puede acarrear sanciones legales al propio banco.



“La materialización de riesgos impacta de manera muy significativa a la entidad por tratarse de acciones que incluyen multas de carácter personal e institucional, suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento de datos personales hasta por un término de seis meses, cierre temporal de las operaciones relacionadas con el tratamiento, o cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el tratamiento de datos sensibles”, explicó el Banco W.

Los clientes también deben comprometerse

Hacer que las transacciones en línea sean seguras no solo depende de las entidades bancarias; parte de la responsabilidad también recae en los hábitos de los clientes. Por esta razón, los bancos se esfuerzan por diseñan estrategias de divulgación sobre el manejo cuidadoso de las transacciones.



De hecho, la SFC recomienda las siguientes acciones para mitigar los riesgos:

• No informar a terceros sobre las operaciones realizadas o que se vayan a realizar.

• No aceptar la ayuda de extraños al momento de realizar operaciones.

• No entregar tarjetas ni claves a terceros.

• Cambiar las claves con frecuencia.

• Utilizar el servicio de notificación de operaciones por celular o correo electrónico que brindan las entidades financieras.

• No realizar transacciones en comercios o equipos de cómputo que no sean de confianza.