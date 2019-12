Secretaría de Movilidad continua campaña para evitar siniestros viales

Con el propósito de cuidar la vida de los bogotanos, y de generar conciencia de las diferentes problemáticas que hay en la vía, y que ocasionan siniestros viales, continua avanzando una de las campañas más importantes del 2019, la serie web “Siempre en la vía, cuida la vida”. Con este tipo de iniciativas, Bogotá se sigue posicionando como la ciudad ejemplo en las estrategias para disminuir los siniestros viales, siendo en Colombia, la que menos los tiene.

“Siempre en la vía, cuida la vida”, una serie web de seguridad vial, que a través de diferentes capítulos, representa los riesgos que corren los peatones, pasajeros, ciclistas, motociclistas y conductores, llega con su segunda temporada para seguir explicando cómo evitar siniestros viales.



Pero ya son varios los episodios, que han sido presentados por la Secretaría de Movilidad en diferentes medios, en los cuales explican sobre el ‘punto ciego’–ese espacio de no reflexión que tienen los espejos retrovisores, y que no permite que se vean los actores viales-; el ‘zigzagueo en motos’ –movimientos imprevistos que ocasionan reacciones que no se esperan-; y el ‘efecto venturi’ -riesgo que existe para los ciclistas y motociclistas, cuando los vehículos pesados, superan el límite de la distancia que deben tener con ellos-.

Hablando sobre la segunda temporada, en el primer capítulo, ‘Elementos de distracción’, explican por qué usted debe evitar distraerse al conducir, ya que tan solo un pequeño descuido en la vía, podría costarle su vida y la de los demás. Mire aquí el video y conozca las razones y el peligro que existe cuando no está atento. En el segundo, ‘Bicis elementos reflectivos’, podrá enterarse por qué es tan importante usar los elementos de protección de la bicicleta, como las luces, los reflectivos, y el casco. Haga clic aquí, y acceda al video.



Así que ya sabe, todos los actores viales de la ciudad y el país, deben ser conscientes y proteger su vida y la de los demás.