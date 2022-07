Sebastián Guevara nació en Barranquilla y desde muy pequeño empezó a sentir curiosidad por aquello que pasaba en la cocina, por las múltiples recetas que podía realizar y por las diferentes combinaciones que entre sabores y texturas podía lograr.

“La pasión por la cocina empezó a despertarse en mí desde que era muy niño. Con tan solo 10 o 12 años de edad comencé a sentir curiosidad por los proyectos que se podían realizar dentro de una cocina, me gustaba cocinar y me divertía haciéndolo. A los 16 años decidí darle la oportunidad a esta profesión e ingresé a estudiar al Instituto Gato Dumas en Barranquilla para probar si esta profesión era para mí. Luego de un tiempo, me enamoré de esta carrera, de las técnicas culinarias, los productos, el servicio, la combinación de sabores y el movimiento que se vive dentro de una cocina”, afirma Sebastián Guevara, cocinero y profesional en Gestión en empresas alimentarias.

Después de haber realizado sus estudios en el Instituo Gato Dumas, Sebastián tomó la decisión de mudarse a Bogotá y seguir aumentando su conocimiento en el área. Esta vez, se matriculó en la Universidad de La Sabana y aprendió de la mano de grandes maestros sobre técnicas colombianas.



“Si bien no estuve mucho tiempo estudiando en la Universidad de La Sabana, entendí que nuestra cocina tiene su propia identidad. Cuando salí de allí, opté por venirme a vivir a Nueva York y comencé a estudiar en The Culinary Institute of América, una escuela por la que han pasado muchos de los grandes chefs de la historia”, continúa Guevara, agregando que “ Después de cuatro años de carrera, me gradué como cocinero y profesional en Gestión en empresas alimentarias”.

Facebook Twitter Linkedin

Sebastián Guevara Foto:

Un sueño en Nueva York

En línea con lo anterior, y aunque Sebastián trabajó en Bogotá desarrollando pequeños proyectos, fue en Nueva York donde realmente empezó a obtener experiencia laboral.



“Mientras estaba estudiando hice parte de The Clocktower, un restaurante con cocina de alto nivel que cuenta con una estrella Michelin; ahí trabajé con un chef inglés. Luego de graduarme, entré a trabajar a Aquavit, un restaurante en el que ya llevo nueves meses, está ubicado en el centro de Manhattan, tiene dos estrellas Michelin y se enfoca en la cocina escandinava. Los chefs son suecos y hacemos comida con productos locales para platos con estilo vanguardista”, explica Guevara.



Aunque para Sebastián lo que está viviendo es una gran oportunidad profesional, que espera lo lleve a convertirse dentro de cinco años en un chef de cocina para liderar, crecer creativamente y explotar fabulosas recetas, su mayor sueño es poder abrir un restaurante en esta misma ciudad y utilizar productos de la cocina colombiana.



“Considero que la cocina colombiana debe ser llevada a un nivel más internacional para que tenga el reconocimiento que merece. Sueño con abrir mi propio restaurante y presentar la cocina colombiana a mi modo de verla, es decir, no tan tradicional. Sueño con usar productos de tradición como el lulo, el tamarindo y el corozo, pero dándoles otra interpretación”, puntualiza Guevara.

Por último, y en lo que a los nuevos cocineros se refiere, Sebastián les aconseja tener pasión y ganas de apostarle a un mundo que no es fácil, pero que está lleno de magia.



“Para estudiar cocina se necesita tener mucha pasión y para poder hacerlo se necesitan muchas horas de pie y resistencia física. La cocina no es solo estar emplatando, exige muchas horas de trabajo cortando, sirviendo y ordenando. Nosotros cocinamos el 20 por ciento de nuestro tiempo y pasamos el 80 por ciento organizando y limpiando los alimentos y el lugar”, finaliza Guevara, agregando que “A quienes deseen estudiar cocina, les recomiendo aceptar el hecho de que debe haber mucho orden y limpieza. Hay que cocinar, pero también hay que limpiar”.