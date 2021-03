Sea parte de la nueva producción que alegrará los hogares colombianos

Con el objetivo de entretener a los colombianos por medio de una historia llena de drama y humor, el Canal RCN presentará en las noches su nueva producción original. Se trata de ‘Lala`s Spa’, una novela de amor que cuenta la vida de Lala, una excepcional y llamativa peluquera que además de hacer magia con sus manos en su trabajo, tiene un don muy especial para encontrar la belleza en cualquier ser humano.

Cada uno de los acontecimientos que se irán desarrollando en Lala`s Spa ocurrirán en un barrio típico del país, en el que se identificarán personajes divertidos, dramáticos, emprendedores y oportunistas como reflejo de una lucha entre clases sociales, ya que Lala es una mujer de clase humilde que se enamora de Pacho, un hombre que pertenece a la alta sociedad. Pacho tendrá que desafiar por primera vez lo que significa amar de verdad, aun sabiendo que la protagonista de esta producción no hace parte de su mismo círculo social, y que, como si fuera poco, guarda un secreto que pondrá a tambalear su existencia cuando llegue la hora de descubrirlo.



Un elenco de lujo

Otro de los aspectos que más llama la atención de esta nueva producción es el gran elenco que la conforma y que logrará conectar a cada uno de los televidentes que, sin duda, no querrá perderse ningún capítulo a partir de su lanzamiento.



Lala`s Spa será protagonizada por Isabella Santiago (Lala) y Ricardo Mejía (Francisco), quienes vivirán situaciones cotidianas de la mano de Luly Bossa (Doña Nelcy), Ernesto Ballén (Kevin), Diana Belmonte (Mayo), Mauricio Vélez (El zar del Lulo), Zulma Rey (Ingrid), Víctor Tarazona (Juan C. Platz) y Michelle Rouillard (Carla).



Hoy la invitación es a que no se pierda el estreno de Lala`s Spa y sea testigo de los relatos que, una vez más, demostrarán que nuestro país está lleno de gente que día a día está dispuesta a luchar por sus sueños hasta hacerlos realidad.