Una reunión, un cierre de negocios, una buena charla, todas las ocasiones son pretexto para celebrar en grande, así que comencemos.



Un buen conocedor de whisky sabe que incluso el vaso debe ser el adecuado. Corto, largo, en forma de tulipán, uno que permita degustar el sabor y aroma de este escoces de 18 años acabado solo en las mejores barricas que se encuentran en las profundidades de los valles escoceses.

Al momento de servir un buen whisky, la decisión clásica para explorar en profundidad el sabor es tomarlo solo, con un poco de agua o con hielo. La razón para algunas personas de agregar estos últimos es cortar el alcohol o enfriar la bebida, una tradición escocesa que consistía en colocar pequeñas piedras encontradas en los ríos al interior de los vasos, el famoso whisky en las rocas.



Porque el éxito está en la mezcla, tanto en la vida como en el whisky, así como en la forma en la que cada persona prefiera tomarlo. Para aquellos que les gusta probar algo diferente, este whisky es también la perfecta combinación para preparar cocteles como el famoso William Wallace, que cuenta con Vermut, Jerez y unas notas de naranja; el Spiced Orange Highball, con un poco de agua gasificada, tisana de naranja y canela; o el icónico Old Fashioned, protagonista de películas, canciones y libros, que requiere un Scotch de primera calidad, como el Chivas 18, acompañado de dos chorritos de angostura, 5 mililitros de jarabe de azúcar y una rodaja de cáscara de naranja para dar el toque final.



Chivas 18 siempre sorprenderá al momento de disfrutarlo, con un gusto variado y complejo, aterciopelado para el paladar, con elegantes notas florales, además de un discreto y dulce toque ahumado, que le otorgan sus 85 notas de sabor que se disfrutan en cada gota.



Al olfato, aromas intensos, indulgentes, con notas de fruta seca, caramelo de mantequilla y chocolate negro, toda una experiencia interminable con un acabado extremadamente cálido y largo.



Chivas 18 y su mezcla exclusiva ha conquistado amantes en todo el mundo y ha sido merecedor de importantes reconocimientos, codiciados por grandes productores de este licor, como el International Wine and Sprits Competition 2014 y 2021, como el “Mejor whisky escocés mezclado”, así como el “Oro” en el Internarional Sprits Challenge 2020 y el “Doble Oro” en el mismo concurso, en su versión 2019.



Se vale celebrar en grande, y qué mejor que con un Chivas 18, ¡Lo invitamos a disfrutar de este maravilloso whisky escocés de la forma en que prefiera y, si no lo ha probado, ¿qué espera?Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986.