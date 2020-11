¿Se uniría al reto de ganar 5.000 millas?

¡Llegó el momento de ganar más millas! y es que LifeMiles hoy quiere invitarlo a que se una al reto de ganar 5.000 millas con su tarjeta de crédito Visa LifeMiles.

Para empezar, deberá utilizar su tarjeta de crédito Visa LifeMiles en todas sus compras desde el 3 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2020. Lo ideal es que la use cada vez que compre en el supermercado, cuando le ponga gasolina al auto, recoja la ropa en la lavandería, adquiera un café o un regalo, y en fin, en la mayor cantidad de transacciones posibles desde $10.000 en adelante, porque entre más pagos realice con su tarjeta de crédito Visa LifeMiles, más oportunidades tendrá de ser uno de los 25 ganadores diarios de 5.000 millas para viajar a ese lugar que tanto ha soñado.



Pero, ¿cuáles son esas tarjetas de crédito que aplican? Participan las tarjetas de crédito Visa LifeMiles de entidades como Bancolombia, BBVA, Davivienda, Itaú, y Scotiabank Colpatria. Aunque si todavía no tiene la suya, puede solicitarla con el banco de su preferencia.



Así las cosas, no desaproveche esta oportunidad de descubrir más razones para sonreír con LifeMiles, e ingrese a www.lifemiles.com y conozca todos los detalles y reglamentos para ganar.