Se realizó la Edición Especial del Premio Cafam a la Mujer

Con la misión de seguir visibilizando a las historias de mujeres que generan transformaciones claves en la sociedad, se llevó a cabo la Edición Especial del Premio Cafam a la Mujer, con el foro “Mujeres más fuertes por Colombia”. El conversatorio se convirtió en un espacio de reflexión sobre cómo las mujeres serán fundamentales en la recuperación del tejido social del país, tras los desafíos impuestos por la pandemia.

El evento, que vivieron más de 3.000 personas a través de la página web www.premiomujer.cafam.com.co y las redes sociales @cafamoficial en Facebook y Twitter, contó con el acompañamiento de la primera dama de la nación, María Juliana Ruíz Sandoval, quien dio su tercer discurso como presidenta honoraria del Premio.



El director administrativo de Cafam, Luis Gonzalo Giraldo Marín, destacó en su discurso que “es momento de resaltar el poder de las mujeres e invitarlas a que lideren la urgente necesidad de reconstruir el tejido social del país, para que lo ejerzan con criterio de equidad, donde la dignidad y la superación no sean un lujo de los más favorecidos. Si las mujeres conservan la esperanza, habrá esperanza. Su valor y empoderamiento nos permitirá la superación de esta difícil circunstancia”.



En el foro “Mujeres más fuertes por Colombia”, Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, y María Consuelo Araujo Castro, gerente de Proyectos Urbanísticos de Cafam, fueron las encargadas de moderar la conversación entre la mayor general Clara Esperanza Galvis Díaz, directora general del Hospital Militar Central; Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República; Dolly Montoya Castaño, rectora de la Universidad Nacional de Colombia; María Adelaida Arango Hoyos, vicepresidenta de Desarrollo Sostenible del Grupo Nutresa; Zulma Cucunubá, epidemióloga e investigadora del Imperial College de Londres y Johana Bahamón, presidenta ejecutiva de la Fundación Acción Interna y Mujer Cafam 2020 – 2021.



La emergencia sanitaria y el rol de las mujeres



En el caso de la vicepresidenta de la república, Marta Lucía Ramírez, destacó las historias de las mujeres que en los territorios siguieron trabajando por sus comunidades, en medio de las dificultades de la pandemia. “En cada rincón del país, las mujeres hemos demostrado preocupación por los demás, adaptabilidad y solidaridad. A pesar de que la mujer ha llevado la peor parte en esta situación, su rol ha sido destacado, y la necesidad de brindarle herramientas reales para cerrar brechas ha sido más evidente. Colombia está lleno de mujeres valiosas que han encontrado una oportunidad de crecimiento para su entorno en los momentos más difíciles”.



Así mismo, Dolly Montoya Castaño, rectora de la Universidad Nacional, habló acerca del rol de la academia en la pandemia indicando que “reaccionamos de forma muy rápida y realizamos procesos acelerados de transformación digital (pasamos de 250 cursos remotos a 4.500). Decidimos que las universidades deberían estar vivas, activas y solidarias, en medio de la crisis, por el bien del país. Hoy vemos los frutos. En la Universidad hoy tenemos 10% más estudiantes que antes de que se declarara la emergencia sanitaria”, reveló.



La mayor general Clara Esperanza Galvis Díaz, directora del Hospital Militar Central, comentó acerca del compromiso de las mujeres de la institución y la manera en la que han trabajado en la primera línea de atención de la emergencia sanitaria, destacando que “hoy somos más de 5.000 mujeres en la policía. Esta situación nos demostró que no se trata de fuerza, sino de capacidades, y por fortuna hoy podemos estar en espacios y cumplir roles en donde antes no era posible”, indicó, y agregó que las mujeres de la institución fueron generosas en tiempo con sus familias, resiliencia y en cuidado, pese al cansancio de las extensas jornadas y al miedo que generaba el contagio.



Por su parte, Zulma Cucunubá, epidemióloga e investigadora, aseguró que “los científicos y epidemiólogos solíamos hacer un trabajo silencioso. Sin embargo, la pandemia ha puesto el reflector en nuestro trabajo. Ha sido inspirador ver mujeres científicas liderando grandes transformaciones y dando respuestas en la emergencia sanitaria para ver una oportunidad de cambio hacia el futuro”, señaló y agregó que recientemente escuchó en un foro a una niña que dijo que no quería ser princesa, sino científica. “La ciencia empieza a visibilizar su papel relevante en la sociedad”.

Equilibrio entre familia y trabajo, un compromiso social

Desde el sector productivo, María Adelaida Arango Hoyos, vicepresidenta de Desarrollo Sostenible del Grupo Nutresa, afirmó que “este fue un año en el que tuvimos que estructurar una nueva dinámica familiar, proteger el empleo y generar iniciativas público-privadas para atender a la población más vulnerable”. Así mismo, señaló que las empresas son motores de desarrollo y deben buscar el equilibrio entre el progreso económico, el respeto por el medio ambiente y el progreso social.



“Para eso es importante reconocer al otro y tener diálogos en doble vía. Hay que trabajar por la corresponsabilidad en el hogar, por tener una mayor participación de las mujeres en roles directivos, por generar iniciativas de flexibilidad laboral, de compras inclusivas en las organizaciones, entre otros”, concluyó.



Finalmente, Johana Bahamón, presidente ejecutiva de la Fundación Acción Interna y Mujer Cafam 2020 – 2021, explicó durante el foro que herramientas como el arte, el crecimiento personal (incluyendo el apoyo psicosocial) y amparo a la construcción de objetivos claros pueden ser clave para mejorar la calidad de vida de las mujeres colombianas que sufren los rigores de la pandemia. “En la pandemia yo aprendí a valorar mucho más y a necesitar mucho menos, y creo que fue una oportunidad para ser más empáticos con las personas privadas de la libertad, 6.800 de las cuales son mujeres. La emergencia sanitaria fue una segunda oportunidad que nos dio la vida frente a la adversidad para ser mejores seres humanos”, agregó.



Por último, Brigitte Baptiste y María Consuelo Araújo Castro concluyeron el foro “Mujeres más fuertes por Colombia” con una reflexión de gran importancia acerca de la reconstrucción del tejido social y la recuperación sostenible del país. “Este ha sido un espacio espectacular que demuestra el poder femenino en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso, queremos invitarlos a que nos ayuden a identificar a las próximas mujeres Cafam, esas mujeres que dan la milla extra para trabajar por sus comunidades, porque ese es un esfuerzo que debe ser reconocido por todos”, indicó Baptiste.



Diana Trujillo recibió homenaje especial del Premio Cafam a la Mujer



Durante el foro “Mujeres más fuertes por Colombia”, se realizó un homenaje especial del Jurado Nacional del Premio Cafam a la Mujer a Diana Trujillo Pomerantz, ingeniera aeroespacial colombiana, quien lidera la misión Perseverance de la Nasa. Trujillo y sus compañeros tienen el reto de determinar si alguna vez existió vida en Marte, caracterizar su clima, determinar su geología y prepararse para la exploración humana al “Planeta Rojo”.



En su intervención durante el Premio, Diana Trujillo Pomerantz manifestó su profundo agradecimiento por recibir el reconocimiento e indicó que lo hace en representación de todas las mujeres migrantes y de las que se abren paso en el mundo de la ciencia, tradicionalmente comandado por hombres.



“Me da mucha emoción tener el privilegio de recibir este homenaje y seguir inspirando a todas las mujeres para que trabajen por sus sueños, sin darse por vencidas. Yo vine con 300 dólares a Estados Unidos, sin saber inglés, y ya hoy estoy en la segunda misión a Marte, donde queremos saber si estamos solos en el planeta. Mi mensaje para todas es que encuentren lo que las hace feliz, se aferren sus sueños y tracen los planes de lo que sí quieren.”, señaló Trujillo, quien fue reconocida por su dedicación, experiencia y liderazgo, logrando ser un ejemplo de vida para millones de jóvenes, y dejando en alto el nombre del país.

