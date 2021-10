¿Se puede viajar por el mundo y a la vez a ganar dinero?

Antes de ir al grano, hablemos un poco de Daniel Tirado. ¿Quién es? y ¿qué hace? Conoció la fama tras participar en varios realities de supervivencia como el 'Desafío' de Caracol, 'Exatlón Colombia' de RCN y 'Desafío x2' de Discovery Channel. Pero sus más de 3 millones de seguidores en redes sociales no se los debe a esto, sino a su experiencia como 'blogger' de viajes (ha recorrido más de 100 países del mundo) y a su exitosa carrera de emprendimiento digital (lleva más de 20 años generando ingresos, gracias al marketing digital).

Al descubrir el gran potencial que había en el mundo digital, Daniel fue invirtiendo en más negocios virtuales y comprendiendo las múltiples posibilidades que estos generaban: podía trabajar desde cualquier parte del mundo mientras ganaba dinero, lo cual le permitía hacer realidad su sueño de viajar.



“Luego de haber participado en varios realities, cogí mi mochila y empecé a viajar y a recorrer distintos lugares de todo el mundo, lo cual está narrado en mi libro 'Viajando sin papel higiénico'. Tiempo después, volví con mi proyecto a Colombia dando consejos de viaje y me di cuenta que las personas tenían muy poco conocimiento del mundo digital y que había muchas oportunidades, razón por la cual, empecé a hacer negocios digitales y me convertí en alguien que viaja por el mundo con un computador y gana dinero”, cuenta Tirado.



Daniel se ha dedicado estos últimos años a compartir con su creciente comunidad, estrategias y líneas de negocio de marketing digital, que les permitan a las personas mejorar su calidad de vida y dedicarse a lo que aman hacer mientras ganan dinero; una premisa que hasta hace muy poco era considerada casi imposible.



Cree un negocio que lo libere



“Quiero mostrarle a la gente cómo vivir de sus pasiones, trabajar en su propia marca personal y encontrar un propósito que las impulse, ya sea a crear un emprendimiento o a potencializar sus servicios, hace parte de mi esencia y se ha convertido en mi motivación, en mi motor. Y es que considero que ya no es una opción quedarse atrás y no avanzar al mismo ritmo del planeta, es un grave error que no aprovechemos esas oportunidades tan ‘brutales’ que el mercado digital nos da ahora. Además, pienso que no estarán para siempre, esas oportunidades van a ir reduciéndose con el tiempo”, dice Tirado, con un entusiasmo que no ha mermado desde que conoció el mundo digital.

Y para poder llegar a más personas, creó una universidad de emprendimiento digital a 25 minutos de Medellín, en donde ha reunido a más de 50 expertos en diversas áreas del mundo digital, para que sus cientos de estudiantes encuentren en un solo lugar, información práctica que les permita tener resultados exitosos en sus emprendimientos digitales.



El club del dinero: el camino a la prosperidad

'El club del dinero', así se llama la maestría que fue diseñada y desarrollada pensando en los emprendedores digitales, empresarios y freelancers que sienten un deseo por aumentar sus ingresos considerablemente, utilizando todas las herramientas de automatización que existen en internet.



Esta escuela de emprendimiento digital, considerada la más grande en Latinoamérica, está compuesta por mas de 50 expertos en marketing digital, que desde su conocimiento y experiencia llevan a todos sus alumnos, de todas las edades, por un entrenamiento intensivo desde cero, y les enseña a sacarle el mayor provecho a las herramientas digitales, sin importar su profesión o su oficio, pues el único requerimiento para hacer parte es arriesgarse, aprender a ganar dinero en internet y hacerlo realidad.



Es casi imposible no contagiarse de esa certeza con la que Daniel habla sobre la urgencia de migrar a la digitalización y la automatización. “Las herramientas tecnológicas ya no son una elección, ya no hay que pensar si se entra o no al mundo digital, ¡hay que pertenecer a él!, y por eso es importante, seas abogado, médico, ingeniero o tengas cualquier otra profesión, que sepas cómo dar a conocer tus servicios y cómo potencializar lo que estudiaste o lo que te gusta, para crear un emprendimiento o una fuente de ingreso que la mayoría no conoce”, enfatiza.

Llegó la hora de romperla en internet



Consciente del increíble resultado que se obtiene cuando se suman el talento y las herramientas digitales, Daniel cree firmemente en que la estabilidad económica que la gente busca requiere de asumir ciertos riesgos y por experiencia ha evidenciado que es ese “arriesgarse” el que muchas veces aleja a las personas de entrar en el mundo digital.



Por esto ha decidido compartir todo lo que ha aprendido por más de 20 años como emprendedor digital y dar apoyo a quienes aún no se han animado a hacerlo. El próximo 11 de octubre dictará una masterclass en donde por primera vez entregará información única y relevante sobre emprendimiento digital y las tres fuentes de ingreso que más dinero están generando hoy en día en internet.



“Voy a compartir todos los secretos, mañas, trucos y plataformas que he venido utilizando para generar dinero por internet mientras viajo, basándome en las tres fuentes de ingreso puntuales que me dan la posibilidad de manejar mi libertad de tiempo y mi libertad financiera. Esta combinación de dinero y tiempo es muy poderosa y se logra si se saben aprovechar herramientas y procesos que permitan disfrutar lo ganado en tiempo real”, explica Tirado.



La masterclass que ofrecerá Daniel abarca una gran cantidad de herramientas y oportunidades que existen en internet y que ya son utilizadas con éxito por él y muchos de sus amigos y colegas. En esta inmersión de emprendimiento digital aprenderán sobre manejo de redes sociales, desarrollo de marca personal, finanzas personales, inversión en propiedad raíz, creación y venta de productos digitales, email marketing, WhatsApp marketing, embudos de venta, marketing de afiliados, dropshipping, ventas en Amazon y Hotmart, publicidad en Facebook, Instagram, Google y YouTube, entre otros.



“Aparte de todos los negocios virtuales de los que vamos a hablar, les voy a enseñar a posicionarse de primeros en los listados de Google, a crear una empresa, a buscar inversionistas, a manejar inteligentemente dinero del banco, a operar una tienda online y a usar Telegram. ¡Esa clase del 11 de octubre va a estar ‘candela’! Y sé que puede contribuir a que disminuya el desempleo y que quienes en este momento no cuenten con un trabajo estable, puedan tener ofertas en otro país, gracias al mundo digital”, finaliza Tirado.

Vivir cien por ciento de internet sí es posible y hace parte de las recomendaciones que Daniel le hará a todos aquellos que en su clase quieran saber cuáles son esos tips para, como él dice, “romperla en internet”.



Si desea registrarse ingrese a https://elclubdeldinero.com/clase-gratis o encuentre a Daniel Tirado en Instagram como @danieltirado. Recuerde que la masterclass es completamente gratis.