¿Se puede comer rico y saludable? Esta marca tiene la solución

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como diferentes enfermedades no transmisibles y trastornos. Sin embargo, el aumento de la producción de alimentos procesados y la transformación de los estilos de vida, han dado lugar a un cambio en los hábitos alimentarios. Hoy en día, las personas consumen más alimentos hipercalóricos, grasas, azúcares libres y sodio y menos frutas, verduras y fibra dietética (1).

En línea con lo anterior, las capacidades cerebrales y físicas del ser humano dependen de lo que este consuma, por lo que se hace esencial ser completamente consciente del tipo de alimentos que le hacen bien a nuestro cuerpo, para que sea más productivo, creativo y proactivo.



“Cuando uno se alimenta bien, el cuerpo funciona de manera diferente y tiene más energía. Todo es saludable mientras para tu cuerpo sea funcional y cumpla una función, es decir, convertirte en una persona que no sufra enfermedades constantemente, que sea productiva y creativa, y que refleje vitalidad en sus uñas, pelo y piel. Cada persona tiene una manera de ser saludable completamente independiente e individual porque lo que a mí me puede generar bienestar, a otra persona no, y viceversa”, afirma Mary Méndez, fundadora de Fitcook.



En medio de ese panorama, Fitcook by Mary Méndez, una marca que nació para los amantes de la vida sana y de disfrutar sin excesos, con productos cien por ciento naturales que contribuyen a la salud de las personas, por medio de una alimentación deliciosa y balanceada, anunció la llegada de dos nuevos productos que ahora son parte de un portafolio de 60 opciones para toda la familia.

“Fitcook by Mary Méndez nació de una necesidad personal y de tener la posibilidad de desarrollar un pan que me brindara proteína y al tiempo le hiciera bien a mi cuerpo. Si bien empecé con pan y desarrollando productos para deportistas y personas que se cuidaban en temas como el azúcar, hoy ya tengo un portafolio de 60 productos y el propósito de ofrecer una línea saludable para toda la familia. Cada uno de ellos nace en la cocina de mi casa, se produce en mi planta de producción y es un trabajo en conjunto. El proceso de desarrollo empieza cuando comienzo a imaginar qué me gustaría, mezclo ingredientes, lo llevo a la empresa y hacemos pruebas entre todos hasta que sea aprobada la versión final”, agrega Méndez.



Skinny Aguas



Incursionar en el mundo de las aguas saborizadas y saludables era una de las metas más importantes de Fitcook by Mary Méndez para brindarle a las personas una nueva forma de hidratarse y acompañar cualquiera de sus comidas, y en ese sentido, llegó Skinny Aguas en tres sabores diferentes (hierbabuena y jengibre, uva y aloe y blueberry y flor de jamaica) y agua con gas. Refrescantes, con cero calorías, diuréticas, funcionales y endulzadas con stevia orgánica cien por ciento natural.

“Skinny Aguas es una idea que tuve hace dos años y nació de mi necesidad de no encontrar en el mercado un agua que no estuviera endulzada con azúcar porque finalmente los endulzantes artificiales que les agregan a los postres y bebidas, aunque digan que no tienen azúcar, los tienen de manera artificial. Así que para cambiar esto y ofrecer una bebida que se pueda disfrutar, nos mantenga hidratados y cumpla una función en el cuerpo, creé Skinny Aguas”, explica Méndez.

Además de los beneficios que proporcionan los ingredientes de Skinny Aguas, como favorecer el sistema digestivo, la parte de atrás de su presentación cuenta con diferentes recomendaciones para hacer uso de dichas aguas. Pueden tomarse frappé, agregarle hierbas, mezclar con otras frutas como arándanos y uvas y hasta servir de mezcladoras de alcohol.



“Quería crear un abanico de posibilidades para todos. Cada una de las Skinny Aguas tiene una función, no existe un producto igual y eso le da valor agregado a mi marca. Asimismo, en cuanto al agua con gas, la saqué al mercado porque yo soy consumidora de esta agua, me mantiene saciada y le puedo añadir cualquier sabor o tener una bebida tipo coctel inmediata”, dice Méndez.

El delicioso mundo de los chocolates



El chocolate es uno de los postres preferidos a nivel mundial, sin embargo, algunos no cuentan con las características de un producto saludable que se pueda ingerir sin remordimientos, por lo que, Fitcook by Mary Méndez, se vio en la tarea de desarrollar una barra de chocolate de 85 gramos que tuviera menos de 149 calorías por porción: la Skinny Bar.

“Me costó mucho tiempo desarrollarla para lograr que una barra entera de 85 gramos tuviera menos 149 calorías por porción, pero aquí está la nueva generación de los chocolates, una generación en donde las personas no tendrán que pensar si comerse o no un chocolate. Skinny Bar viene en sabores como el chocolate normal y chocolate con sal marina, sus endulzantes son amigables con dietas cetogénicas, no tiene gluten, no tiene trigo de ningún tipo, no tiene azúcar y es hecha con un cacao colombiano”, agrega Méndez.

El conocimiento es salud



Para nadie es un secreto las dificultades que ha tenido la industria alimentaria respecto a la calidad de los alimentos que se encuentran en los supermercados al alcance de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Un gran porcentaje de las tablas nutricionales de los productos no va de acuerdo a las distintas etiquetas y empaques, por lo que hoy, más que nunca, la invitación es a conocer lo que consumimos para ser parte del cambio y cuidar la salud.

“Soy feliz de ser parte de ese cambio de conciencia que tenemos que tener. Hemos aprendido la importancia de la salud y hay que conocer con qué nos estamos alimentando. Si tenemos ese conocimiento, esto nos va a llevar a cuidarnos un poco más, y por eso seguiré lanzando todos estos productos que tengo en mi cabeza; no hay mayor placer. A veces sacrifico textura y sabores, pero porque lo que más me interesa es que las personas sepan que cuando consumen un producto de Mary Méndez, están consumiendo un producto saludable”, finaliza Méndez.



