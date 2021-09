Se extiende el plazo para que consultorios e IPS actualicen su REPS

El Ministerio de Salud publicó la Resolución 1317 de 2021, con la cual extiende el plazo de actualización del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) por dieciocho meses, contados a partir del 1 de marzo de 2021. Inicialmente, el periodo concluía el 31 de agosto de este año.

La razón para extender la fecha fue porque al 15 de junio de 2021, más del 76 por ciento de las sedes de IPS no habían completado el trámite. No es casualidad que tantos prestadores no hayan podido cumplir a tiempo, ya que esto representa complicadas tareas administrativas y legales adicionales.

