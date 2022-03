En Colombia ya inició la temporada de lluvias con presencia de fuertes aguaceros, una baja en las temperaturas y una mayor humedad en el ambiente. Con estos cambios térmicos vienen los resfriados y gripas en las familias, y la mejor manera de sobrellevarlo es previniendo dichas enfermedades con una alimentación balanceada y una ingesta alta de vitaminas y nutrientes que aumenten las defensas.

Una excelente opción es consumir vitamina C como Lemovit C + zinc del laboratorio Procaps. La vitamina C es un potente antioxidante que acompañada del zinc ayuda a fortalecer las defensas; una dosis extra de ellos aliviará los síntomas del resfriado y acortará su duración.



Lemovit C + zinc actúa con una acción por ocho horas y cápsulas con tecnología de liberación sostenida. Consulte más en https://lemovit.com.co/lemovit-c-zinc