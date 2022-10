ScotiaGBS, el centro de servicios de negocios globales de Scotiabank en Colombia, obtuvo dos reconocimientos muy importantes, que destacan su compromiso con la diversidad, la inclusión y la equidad: el premio a la transformación digital empresarial con impacto social; y el cuarto puesto de los mejores empleadores para jóvenes profesionales según Employers For Youth 2022.

El campus de servicios globales cuenta con más de 4.000 empleados con un promedio de edad de 25 años, los cuales desempeñan diferentes roles, desde atención al cliente hasta desarrollo y análisis de software. Las mujeres aportan una cuota importante, siendo hoy más del 53% de este grupo. Adicional, encontramos un número de profesionales, estudiantes y jóvenes, donde más del 70% es totalmente bilingüe, el 15% adelanta estudios de pregrado, otro 15% tiene títulos de posgrado y más de 2.000 jóvenes de este grupo tienen un título universitario

Álbum fotográfico ScotiaGBS Colombia, ScotiaGBS Campus, Employers for Youth

El programa IncluSEEveness, el cual nos hizo acreedores del premio a la Transformación Digital Empresarial con Impacto Social otorgado por PwC y Cintel en el marco de la agenda académica del Congreso (ANDICOM) 2022, es por desarrollar un ecosistema que permite a personas con discapacidad visual desarrollar su talento y brindar el mejor servicio a los clientes de Scotiabank en las operaciones de atención telefónica de Cobranzas y Contact Centre. “Tener la oportunidad de trabajar aquí en ScotiaGBS ha sido un giro de 180 grados para mi vida, es la primera empresa que me abrió las puertas y que me permitió mostrar mi talento en un entorno con todas las comodidades posibles. Aquí siento que no tengo ninguna discapacidad” asegura Sebastián Parra, asesor de cobranzas para Uruguay del programa IncluSEEveness.

A este premio se le suma la posición obtenida en el ranking realizado por la marca especializada en data de empleabilidad juvenil FirstJob en el estudio Employers For Youth (EFY) 2022 en el país, en el que acredita a ScotiaGBS Colombia como el cuarto mejor empleador para jóvenes profesionales. El estudio con 9.000 jóvenes evaluó en 10 dimensiones a más de 80 empresas en Colombia: reconocimiento, talento, innovación, infraestructura, calidad de vida, desarrollo de carrera, beneficios, ambiente laboral, reputación y diversidad y cultura.

Scotia GBS

“Me siento muy orgulloso por estos dos reconocimientos, porque más allá de cualquier logro empresarial, creamos oportunidades de empleo formal y de alta calidad para los jóvenes en Colombia, en un ambiente de diversidad, inclusión y equidad, donde pueden crecer y desarrollar sus carreras a donde quieran. También, nos llena de orgullo ser la primera empresa privada en el país, en dar empleo a personas ciegas, quienes logran resultados con igual o mejor desempeño de las personas sin ningún tipo de discapacidad. También hoy tenemos personas que trabajan con nosotros en la unidad de tecnología (ScotiaTech) de manera remota, en más de 42 ciudades y nuestro compromiso es continuar creciendo nuestras operaciones, para darle más oportunidades al talento colombiano, con generación de empleo a través de la exportación de servicios y apoyar al desarrollo del país” expresa Alcides Vargas Manotas, Gerente General de ScotiaGBS.

La Compañía espera seguir ampliando su oferta laboral para que más colombianos tengan la oportunidad de vivir la experiencia única de ser parte de ScotiaGBS Colombia del grupo Scotiabank, una de las mejores empresas donde todos quieren y pueden trabajar.

Scotia GBS es una compañía del grupo Scotiabank, ubicada en la ciudad de Bogotá, creada en el año 2018, para soportar los diferentes procesos del Banco y el desarrollo y ejecución de su estrategia de servicios globales a clientes de 15 países en las Américas. La Compañía contribuye al desarrollo económico del país a través de la generación de miles de empleos formales. GBS tiene el propósito de convertirse en el lugar que todos quieren trabajar. Cuenta con 7 unidades de servicio ubicadas en 3 edificios en la AV Calle 26 #92-32 de la ciudad de Bogotá.



