SAYCO se adapta a la crisis de la industria del entretenimiento.

Con la declaración de estado de emergencia sanitaria en el país, derivada de la Pandemia Covid-19, se produjo una crisis económica en diferentes sectores de la cual no se escapó ni la industria del entretenimiento, en particular los espectáculos públicos de gran, mediano y pequeño formato, ni los establecimientos abiertos al público, afectando de manera directa a empresarios, organizadores y artistas que se vieron en la obligación de suspender o cancelar eventos en vivo ya programados con el fin de evitar aglomeraciones de personas y con ello mitigar la expansión del virus.

En esta situación tenemos dos caras de la moneda afectadas por la pandemia, por un lado las caras visibles del espectáculo como lo son los artistas intérpretes que se encargan de expresar o comunicar al público las obras, y por otra parte los autores, compositores y editores musicales que, siendo titulares o propietarios de las obras musicales ejecutadas, sufren la disminución o desaparición de sus derechos patrimoniales o regalías por la suspensión de los eventos en vivo o el cierre de discotecas, bares o restaurantes; cabe aclarar, regalías que son gestionadas, recaudadas y distribuidas en Colombia por la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia – SAYCO, quien goza de las facultades otorgadas por los titulares de derecho de autor, nacionales y extranjeros para su administración.



En este escenario nada prometedor para la pronta recuperación de la industria, tanto organizadores de eventos, como artistas, se han tenido que adaptar para continuar generando ingresos, migrando a diferentes plataformas privadas que le permitan continuar con el espectáculo.

Ahora bien, ¿qué papel desempeñan los autores, compositores y editores musicales en los eventos virtuales promocionados por artistas y productores?, Al respecto es importante entender que son los legítimos titulares de las obras a comunicarse públicamente, y por ello en virtud de la protección otorgada por normas nacionales e internacionales como el Convenio de Berna, la Decisión Andina 351 o la Ley 23 de 1982, son quienes pueden autorizar o prohibir el uso de sus obras en estos eventos, siendo SAYCO quien, en desarrollo de los mandatos de representación otorgados, puede expedir las respectivas licencias de uso requeridas para su comunicación.



En vista de todo lo anterior, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia – SAYCO, implementó un manual de tarifas que permitirá determinar el marco de negociación económica en reconocimiento de los titulares de derecho, lo cual ha ocasionado un gran revuelo en diferentes redes sociales que por desconocimiento de la materia, han considerado abusivo el actuar de SAYCO, sin detenerse a observar las diferentes aristas que este manual de tarifas contiene.

En este orden de ideas es importante recordar que SAYCO no inició su gestión de derechos de autor con la expedición de este manual o a raíz de la pandemia, las gestiones por estos usos se vienen llevando a cabo desde el 29 de septiembre de 2005, tal como se puede observar en el Manual de Derechos Digitales publicado en su página web, el cual es de libre acceso. Siendo así que desde el año 2014 se encuentra vinculada a la Organización Iberoamericana de Derechos de Autor (LATINAUTOR), en la cual convergen todas las Sociedades de Gestión Colectiva de derechos de autor de Latinoamérica, la cual se encarga de gestionar y licenciar usos de derecho de autor en grandes plataformas digitales tales como, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Deezer, Claro Música, entre otras.



En este orden de ideas, la gestión de derechos de autor adelantada por SAYCO en plataformas digitales no es nueva ni en Colombia, ni en el resto del mundo. Ahora bien, la propagación del virus Covid-19 si es nueva, y ha llevado a todos los sectores de la economía a reinventarse junto con las estrategias de interacción con el mercado, de lo cual no es ajeno el derecho de autor, de tal forma que la adaptación a las nuevas circunstancias, nos ha llevado a pasar de eventos en vivo, en los cuales se compartía con un gran número de personas, a disfrutar de nuestros autores, compositores y artistas a través de una pantalla mediante un streaming, sin que el derecho legítimo de los autores y compositores pueda verse comprometido o afectado.

Lo anterior hace parte de la resiliencia en medio de la crisis y las nuevas tarifas no muestran otra cosa que la adaptación al cambio de la industria del entretenimiento.



Con todo lo anterior y con el fin de aclarar las diversas manifestaciones sobre el nuevo ‘Manual Tarifario de Eventos Virtuales’ proferido y publicado por la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia – SAYCO, resulta oportuno realizar las siguientes precisiones:



1. Tal como se expresa en el mencionado Manual Tarifario, las tarifas contempladas no se aplicarán a los eventos virtuales (streaming – live) que se realicen a través de las plataformas digitales licenciadas por la Organización LatinAutor, las cuales corresponden a: Facebook, Instagram, Youtube, entre otros.

2. Las tarifas solo se aplicarán a los eventos que se realicen a través de plataformas propias o de terceros que no se encuentren cubiertas con una licencia de uso por parte de LatinAutor.

3. Las tarifas no son fijas o de aplicación unificada, cada evento según sus particularidades cancelará una tarifa diferente que será concertada.

4. Los factores para determinar la tarifa a aplicar serán dos: (i) cobro o no para el acceso al evento virtual y (ii) intensidad del uso de las obras musicales.

5. La intensidad de uso de las obras musicales determina el porcentaje de tarifa a aplicar, la cual se encuentra dividida en cuatro categorías de la siguiente manera: (i) imprescindible, (ii) necesaria, (iii) ambiental (iv) incidental.

6. Los eventos virtuales con cobro de boletería tendrán como base de liquidación los ingresos obtenidos por venta de pines, códigos o similares que permitan el disfrute del evento virtual.

7. Los eventos virtuales sin cobro de boletería tendrán como base de liquidación el máximo número de visualizaciones y se cancelará sobre un porcentaje del salario mínimo mensual vigente por fracciones de 500 visualizaciones para el caso de particulares y de 1000 visualizaciones para entidades públicas.

8. Las tarifas dispuestas en el Manual en mención siempre serán objeto de concertación.

La decisión de generar un manual tarifario para eventos virtuales obedece a las circunstancias económicas actuales derivadas por la Pandemia Covid-19, que ha llevado a la cancelación o suspensión de espectáculos públicos en vivo, migrando a las plataformas digitales. Con esta migración el derecho de autor sobre las obras musicales que se interpretan en este tipo de eventos aun reposa sobre sus titulares, quienes gozan del derecho exclusivo de autorizar su comunicación pública a través de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia – SAYCO, como mandataria de autores, compositores y editores musicales naciones e internacionales.



Por último, se recuerda a los diferentes usuarios de la música que, cada obra musical tiene uno o varios titulares, que viven y compensan su trabajo intelectual del reconocimiento de sus derechos y del justo pago por el uso de sus obras.



Las demás dudas podrán ser resueltas por la Dirección de Derechos Digitales de SAYCO, con la que pueden comunicarse al correo electrónico hjimenez@sayco.org y srodriguez@sayco.org. Así mismo, se invita al público en general a consultar el Manual Tarifario para Eventos Virtuales a través de la página web de SAYCO mediante el enlace http://sayco.org/tarifas/