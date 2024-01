SATENA: rumbo hacia un 2024 impulsando el desarrollo y la conectividad

Con una visión clara de conectar cada rincón de Colombia y expandirse hacia destinos internacionales, SATENA se consolida como un protagonista clave en el sector aéreo. En la actualidad, la aerolínea nacional se destaca por ofrecer la mayor cantidad de destinos y rutas en todo el territorio colombiano. Con aproximadamente 41 destinos y alrededor de 100 rutas, ha logrado conectar de manera efectiva una amplia variedad de municipios y capitales del país.

A pesar de que el 64% de las rutas comerciales del país se concentran en solo 11 destinos principales, SATENA se distingue al conectar lugares estratégicos con una frecuencia que varía entre una, dos o tres veces al día. Esta estrategia le permite ser la aerolínea con mayor diversidad de rutas y destinos, superando las limitaciones de las compañías que se centran únicamente en las principales capitales.



Una característica destacada de SATENA es su capacidad para facilitar conexiones entre destinos nacionales. Gracias a una amplia franja que abarca ciudades como Medellín, Bogotá, Florencia y Puerto Asís, la aerolínea posibilita vuelos directos desde Barranquilla, por ejemplo, hasta destinos como Puerto Inírida, Puerto Carreño, Puerto Asís y otros destinos de la costa Pacífica como Bahía Solano, Quibdó y Nuquí.

Facebook Twitter Linkedin

Satena Foto: Satena

Un trabajo conjunto

Con la mirada puesta en el futuro, no solo planea elevar sus destinos nacionales sino también consolidarse como un puente internacional. La aerolínea está trabajando en estrecha colaboración con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Hacienda para llevar a cabo una capitalización que permitirá la adquisición de aviones con capacidad para 19 sillas.



De acuerdo con el Mayor General, Oscar Zuluaga Castaño, presidente de SATENA, “estos nuevos aviones no solo complementarán la flota actual, sino que permitirán la apertura de más rutas y destinos, especialmente enfocándose en conectar los departamentos y las capitales más alejadas del país. El objetivo es claro: garantizar una interconexión aérea que no solo facilite el desarrollo económico sino también mejore las condiciones en salud, turismo y comercio en todas las regiones de Colombia. La meta audaz es lograr completar y conectar el 100% del país en los lugares más apartados en los próximos tres años”.



En cuanto a los planes internacionales, ha quedado en firme el compromiso con la apertura de nuevas rutas. Como continuidad a la misión cumplida a inicios de 2023 de dar apertura de la conectividad con Venezuela, específicamente Bogotá – Valencia con dos frecuencias semanales, los martes y viernes, en un esfuerzo continuo por fortalecer los lazos entre las dos naciones hermanas. Estos iniciaron hacia Valencia desde Bogotá el 16 de enero, marcando una nueva etapa en la conectividad entre ambos países.

La expansión no se detiene

SATENA no se detiene ahí. Según lo ha explicado el General Zuluaga, los planes incluyen la conexión del sur de Colombia hacia destinos como Esmeralda, Lago Agrio, Guayaquil y otros puntos específicos en Ecuador y Perú.



“Esta estrategia tiene como objetivo satisfacer la necesidad sentida de una comunicación directa entre regiones que actualmente requieren conexiones complejas. La aerolínea busca generar una dinámica interregional que no solo simplifique los viajes, sino que también responda a las necesidades específicas de los pasajeros en la región fronteriza. La optimización de vuelos internacionales se convierte en una prioridad, considerando que los aviones de menor capacidad de SATENA pueden adaptarse de manera más eficiente a estas rutas menos transitadas”, destaca el directivo.

Facebook Twitter Linkedin

Satena Foto: Satena

La apuesta por el turismo verde

En la búsqueda constante de cumplir su misión de conectar los rincones más remotos de Colombia, SATENA no solo se erige como una línea aérea, sino como un puente hacia un tipo de turismo que abraza la naturaleza y la autenticidad cultural: el turismo verde.



“Para SATENA, el turismo verde se convierte en una oportunidad única de explorar las zonas más apartadas y recónditas del país, que aún están inexploradas desde la perspectiva turística. Trabajamos en estrecha colaboración con cámaras de comercio, gobernaciones y alcaldías para generar disponibilidad y disposición en cada región para mostrar sus maravillas geográficas. La clave está en la sinergia con las comunidades locales y la interacción entre los turistas, contribuyendo al crecimiento de estas regiones de manera sostenible”, indica el General Zuluaga.



Cabe anotar que se viene haciendo énfasis en la importancia de generar una cultura de conservación del medioambiente y la protección de los recursos naturales. La participación activa de los viajeros es fundamental para contribuir a la preservación del entorno y la cultura local. Desde la no utilización de elementos contaminantes hasta el cuidado de áreas naturales, cada acción cuenta.



Por consiguiente, la invitación a los viajeros va enfocada a ser conscientes del impacto que pueden tener en su entorno. La clave es fomentar una cultura de cuidado y respeto hacia la naturaleza y las comunidades locales. El uso responsable de recursos, la minimización de la contaminación y la promoción de prácticas sostenibles son esenciales. En este sentido, los viajeros se convierten en embajadores del turismo verde al transmitir estas prácticas a otros potenciales visitantes.



El turismo verde no solo se trata de explorar lugares extraordinarios, sino también de generar un impacto positivo en las comunidades locales. SATENA ve en esta forma de turismo una oportunidad para aumentar la economía de las regiones más apartadas. A través de la explotación sostenible de los recursos naturales, se busca no solo el crecimiento turístico, sino también el desarrollo integral de estas áreas.

Facebook Twitter Linkedin

Satena Foto: Satena

Las expectativas hacia el 2024

De cara al 2024, se anticipa un crecimiento significativo del 15 al 20% en la demanda de viajes y turismo. La aerolínea no solo busca conectar destinos, sino también liderar el impulso del turismo ecológico, marcando un hito en la forma en que se experimentan y preservan las maravillas naturales de Colombia.



En este escenario, SATENA se presenta como un elemento dinamizador esencial, aspirando a ser la columna vertebral que promueva el turismo hacia las regiones con un potencial ecológico único. La visión de la aerolínea va más allá de ser una opción de transporte: busca ser un catalizador del desarrollo sostenible, contribuyendo a la conservación de áreas naturales mientras estimula la economía nacional.