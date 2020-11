Sáquele el mejor provecho a sus compras de tecnología en Black Friday

Black Friday es la mejor temporada de compras antes de Navidad, y en ese sentido, uno de los sectores que mayor oportunidad de oferta entrega es el sector de tecnología, donde es posible encontrar precios y descuentos impresionantes. Pero, ¿qué tener en cuenta para hacer las mejores compras posibles?



Fuera de la seguridad natural que se debe analizar al comprar en esta temporada, y de contar con una línea clara de las necesidades u oportunidades que se quieren buscar y comparar en los diferentes comercios, comprar tecnología inteligentemente requiere de otros factores. Acá cinco recomendaciones fundamentales:

1. Tecnología avanzada

No importa si el equipo que se adquiere es de gama alta o no, debe cumplir con las promesas de rendimiento, batería y eficiencia del modo más efectivo posible en su relación costo-beneficio.



Es el caso del Redmi Note 9, que ofrece una pantalla Full HD+ de 6.53 pulgadas y potenciado por un procesador MediaTek Helio G85, acompañado de variantes de 3GB de memoria RAM con 64GB de espacio de almacenamiento interno o 4GB de RAM con 128GB de almacenamiento. Su cámara trasera es cuádruple de hasta 48 MP y frontal de 13 MP. Completa sus características con una batería de 5020 mAh de carga rápida, lector de huellas posterior, y MIUI 11 basado en Android 10.

Xiaomi Foto: Xiaomi

2. Actualizaciones

Para que un equipo sea de punta debe permitir actualizaciones en su software durante al menos 6 meses o un año, sucediendo de manera reiterada para garantizar estabilidad, seguridad y eficiencia de forma permanente.



Los teléfonos de la serie Redmi Note generalmente tienen especificaciones impresionantes en materia de actualización y, por supuesto, el Redmi Note 9 Pro (el dispositivo estrella de esta serie) no podía ser la excepción. Este equipo cuenta con una frecuencia de actualización de 60 Hz, que asegura una confiable experiencia inmersiva en el uso diario, respaldada por el increíble procesador Snapdragon 720G de Qualcomm. Adicionalmente, cuenta con cuatro cámaras traseras y un sensor principal de 64 MP. La pantalla de este equipo tiene un tamaño de 6,67 pulgadas y tiene una resolución Full HD+ de 2400 x 1080 píxeles.

3. Productos de ecosistema

¿Un teléfono celular que permite controlar la aspiradora o la scooter de la misma marca? Esto y mucho más ya es posible en Colombia con productos de marcas que no solo apuestan por la tecnología móvil, sino que le dan sentido y profundidad en función de un ecosistema robusto.



Para el caso de Xiaomi, la empresa ha establecido un ecosistema, ofreciendo más de 1.000 productos pensados para estar conectados y construir un estilo de vida inteligente y productivo en el mercado global, que multiplica el potencial y eficiencia del teléfono inteligente en función de una multiplicidad de productos que pasan por smartbands, cepillos de dientes, entre muchas otras cosas.



Este Black Friday estará lleno de sorpresas y ofertas que puede conocer en https://www.facebook.com/XiaomiColombia/.

Xiaomi Foto: Xiaomi

4. Respaldo

En temporadas de grandes descuentos como el Black Friday, no se trata solo de comprar el equipo móvil con el diseño y la tecnología más avanzada. Se trata, también de adquirir el dispositivo más confiable y seguro para no terminar pagando más dinero por él en el largo plazo. Por eso, una útil recomendación para aprovechar al máximo esta jornada, es asegurarse que los celulares ofrezcan un respaldo garantizado en diferentes ciudades del país por parte de la marca y/o canal de venta antes de hacer efectiva su compra.



El Redmi Note 9S ofrece hasta dos años de garantía -una de las más altas del mercado- siendo un dispositivo ideal para todos aquellos que buscan un celular “bueno, bonito y barato”. Cuenta con el chipset Snapdragon 720G de Qualcomm, que le permite ofrecer un rendimiento más que aceptable para juegos en línea. Adicionalmente, tiene una pantalla de 6,67 pulgadas y una gran batería de 5.020 mAh para las jornadas de trabajo y entretenimiento más extremas.

5. Reviews de producto

Las referencias que traen los teléfonos en punto de venta a veces no son suficientes para hacerse una idea clara de su potencial, capacidades y funciones diferenciales. Es por esto que la mejor recomendación es buscar reviews de la marca en medios y expertos de tecnología que le entreguen más detalle sobre lo que puede y no hacer su equipo; esto le garantizará tomar una buena decisión.

Por ejemplo, el Redmi 9A es un equipo del que podrá encontrar diferentes referencias de mercado, y entender todo lo que posibilita su procesador Helio G25 de MediaTek, 2GB de memoria RAM y 32GB de espacio de almacenamiento interno expandible vía microSD, apoyados en una batería de larga duración de 5.000 mAh.



“Black Friday es la oportunidad para adquirir productos a un buen precio.. Entender la relación precio-calidad es fundamental, puesto que se debe evaluar más allá de las especificaciones básicas. Actualizaciones de software continuas o tener respaldo de una buena garantía, harán que al final el usuario disfrute de su compra y así evite terminar pagando más dinero por lo que está comprando”, explica Roy Escobar, Marketing Manager de Xiaomi Colombia.



Los celulares inteligentes y los productos tecnológicos suelen ser los accesorios más vendidos durante el Black Friday (30,4 por ciento), de acuerdo con cifras de las principales plataformas de comercio electrónico en la región, como Linio y Mercado Libre, así que no pierda esta oportunidad de renovar, tomando eso sí, la mejor decisión posible con base en los anteriores consejos.