El portafolio de televisores inteligentes (Smart TV) de Samsung Electronics en Colombia crece este año con el anuncio de la línea OLED, que entre otras características se destaca por un diseño súper delgado (solo 0,38 milímetros en la parte superior y 3,9 centímetros de grosor en el cuerpo), tecnología Quantum Dot y sistema de sonido de 2.2.2 canales Dolby Atmos.

De esta manera, el fabricante tecnológico busca incrementar su presencia en el mercado nacional de Smart TV y registrar crecimientos superiores al 25% alcanzado en 2022, según un estudio de GFK, que lo convierte en líder de este segmento con un 36%.



Además, con la introducción de la línea OLED al país, Samsung también quiere satisfacer las necesidades de entretenimiento, sonido, color, funcionalidad y diseño de todo tipo de consumidores.



El mismo estudio de GFK evidencia que los colombianos consideran dos aspectos clave al momento de adquirir un televisor inteligente: tamaño (el 29% prefiere televisores de 50 a 60 pulgadas) y diseño, junto con beneficios como calidad de imagen y audio, interfaz y conectividad.



Esas son las razones por las cuales Samsung apuesta por la tecnología OLED para llegar a más hogares en Colombia con calidad en todos los aspectos que realmente les importan a las personas.

Diseño ´premium’

Samsung OLED ofrece los televisores inteligentes más delgados del mercado, con grosores de 0,38 milímetros en la parte superior y 3,9 centímetros en el cuerpo, más bisel minimalista que combina perfectamente con cualquier espacio.



En la parte posterior, los SMART TV incluyen un sistema multipuertos con cuatro conexiones HDMI 2.1 que les permitirá a los usuarios hacer de Samsung OLED el eje del centro de entretenimiento de sus hogares.

Sonido de sala de cine

La experiencia que ofrecen los Smart TV Samsung OLED se complementa con un sistema de sonido real 2.2.2 de seis bocinas, distribuidas en la parte trasera de la pantalla. La tecnología Dolby Atmos, que llena los diferentes espacios inferior, lateral y superior, les permitirá a los usuarios disfrutar de un sonido físico, inmersivo y envolvente.

Pantalla que asombra

La tecnología Samsung OLED cuenta con Quantum Dots, que ofrecen una experiencia completa de entretenimiento y permiten que la pantalla apague los pixeles que no requiera para imágenes con tonalidades negras puras. Esto se refuerza con los procesadores Neural Quantum, que resaltan las fortalezas de la tecnología OLED y perfeccionan las limitaciones en su brillo y representación del color.



En otras palabras, al incorporar Quantum Dots, los Smart TV OLED 4K de Samsung entregan un excepcional brillo de pantalla gracias a más de mil millones de tonos de colores combinados con 8,3 millones de píxeles auto iluminados (luces diminutas de conmutación ultrarrápida) para un contraste prácticamente ilimitado, lo que se traduce en una experiencia de cine con más de 1.500 nits de brillo y colores puros y vibrantes.



Esta nueva serie es la única OLED en todo el mundo certificada por PANTONE Validated. En otras palabras, los televisores inteligentes de Samsung OLED han superado las pruebas de PANTONE MATCHING SYSTEM al brindar y transmitir más de 2.000 colores y 100 tonos de piel, tal y como fueron creados, para una experiencia única de visualización y disfrute de contenidos.



Vale la pena señalar que PANTONE hace referencia a una estandarización de color para el mundo profesional que es utilizado por diseñadores industriales en su objetivo de reflejar fielmente los colores que percibe el ojo humano.

Samsung OLED está disponible en Colombia desde febrero, complementando así el amplio portafolio de la multinacional, con el que quiere satisfacer todas las necesidades de uso, visualización y conectividad de los colombianos.



Los productos de Samsung en nuestro país incluyen Neo QLED 8K y 4K, Neo QLED Gaming TV, The Frame y The Freestyle, entre otros de su categoría de pantallas Lifestyle.



Para más información, visite el sitio de Samsung OLED de Samsung Electronics Colombia.