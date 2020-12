Salvajes, la nueva serie de drama de Amazon Prime Video

Una intensa historia de drama y supervivencia se acaba de estrenar en Amazon Prime Video que tiene, por tiempo limitado, en sus cuentas de YouTube, Instagram, Twitter y Facebook, acceso gratuito al primer episodio.



En él se deja ver la desafiante tarea de sobrevivir a los problemas de la vida y las propias dificultades de crecer, de un grupo de adolescentes de procedencia completamente diferente cada una, en medio de un traumático acontecimiento que, además, es la cuota emocionante de la historia, un experimento social del que no saben que hacen parte.

Después de sufrir un accidente aéreo, este grupo de chicas queda varado en una isla remota y si bien el desafío es sobrevivir en ella “ser adolescente y mujer en el Estados Unidos común, era el verdadero infierno”, como lo revela Leah, uno de los personajes que hace parte del grupo, dejando ver en el primer episodio, la mezcla entre el drama de supervivencia y el de sobrevivir a los traumas actuales de la adolescencia.



Protagonizada por Rachel Griffiths, Erana James, Mia Healey, Helena Howard, Reign Edwards, Shannon Berry, David Sullivan, Troy Winbush, Sophia Ali, Sarah Pidgeon y Jenna Clause, su reparto promete atrapar en cada capítulo en el que se exponen las vidas de cada una de estas mujeres configurando una trama inesperada.



Así mismo la coproducción de Amazon Studios y ABC Signature está respaldada por su creadora Sarah Streicher, de ‘Daredevil’, quien es también la productora ejecutiva junto con Amy B. Harris de ‘Sex and the City’ y ‘The Carrie Diaries’, Jamie Tarses, de ‘Happy Endings’ y Dylan Clark de ‘The Batman’ y ‘Bird Box’.



En su desarrollo se van dejando entrever historias de vida que revelan los miedos, traumas, sueños, inseguridades y momentos más significativos de los personajes principales, los mismos que definen personalidades enormemente diferentes y con una carga emocional conmovedora y fascinante que confronta, une y separa de manera recurrente.



Un abrebocas de lo que será la serie



Amazon Prime Video ha dejado más que un tráiler para que el público conozca y se deje atrapar por este drama de supervivencia. Su apuesta, al dejar el primer episodio de manera gratuita, es una muestra segura de la fuerza tras la historia y su manera de contarla y un llamado a la sopresa tras unos recursos empleados de manera original.



Esta ventana a la serie logra, en 58 minutos, construir sus personajes principales, amarlos, odiarlos y volverlos a amar casi hasta conocerlos, conmoverse con las circunstancias que los atraparon en la isla y dejar lugar para la sospecha ante las ‘casualidades’ todavía sin explicación, antes de que la misma historia lo cuente.



Y son precisamente esa serie de eventos que se exponen sin razón o lógica aparente los que hacen que la historia pase del drama al suspenso, de la tragedia a la sospecha, suscitando una de esas series dignas de ver sin parar durante los 10 episodios que ya se encuentran disponibles y que probablemente, terminarán en maratón para muchos televidentes.



Al finalizar, en el cierre del primer episodio, en pocos minutos, probablemente los más emocionantes, se deja ver solo la punta del iceberg de lo que será la historia completa, como un anuncio decidido para convertirla en imperdible.



Lo que representa



Si bien esta no es la primera serie que usa como recurso la historia de un grupo de sobrevivientes a un accidente aéreo que, además, debe luchar por su supervivencia en condiciones de hambre, frío, incomodidad e incertidumbre en medio de la nada, sí lo es en muchos otros aspectos más profundos en lo que se narra.



Por una parte, se destaca la lucha social por tirar abajo tabúes y prejuicios sobre la mujer, desarrollando personajes que más bien representan modelos o estereotipos y que, bajo las difíciles circunstancias, revelan aspectos inesperados.



Por otra, deja ver el valor dado a temas de debate en la actualidad alrededor de la inclusión, el éxito, la belleza, el sexo, la familia, el amor propio, entre otros, que van teniendo su desenlace al confrontarse unas a otras las vivencias individuales.



Todo esto sumergido en circunstancias cargadas de dudas y desconocimiento, para convertirla en una serie que cuestiona la presión social que viven cientos de mujeres adolescentes, en medio de una ficción que destaca y exagera las condiciones.