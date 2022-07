La campaña Salva el Agua de Colgate, completa 6 años desde su lanzamiento, generando conciencia en miles de hogares en el mundo sobre el uso del agua y estimulando buenos hábitos de cuidado del medio ambiente como: el cierre del grifo cuando se cepillan los dientes o cuando se está enjabonando mientras toma una ducha, pues casi 15 litros de agua se están desperdiciando en cada lavada. Dicha campaña ha logrado ahorrar más de 155 billones de galones de agua alrededor del mundo, recurso fundamental para la existencia humana y que, según cifras del Banco Mundial, aproximadamente 2.200 millones de personas en el planeta no tienen acceso a agua potable y 3.000 millones carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos.

Este tipo de campañas, apoyados desde la comunicación con clientes, comunidades, plantas productivas, contratistas y consumidores, toman relevancia en Colombia al ser uno de los países más biodiversos y considerados como potencia hídrica mundial por sus más de 48.000 humedales contando ríos, lagos, lagunas, arrecifes, estuarios, entre otros. De hecho, más de 7 ríos han sido declarados sujeto de derecho como consecuencia de la grave situación a la que se ven expuestos: 918.690 toneladas de materia orgánica que no es biodegradable, principalmente provenientes de los sectores agrícolas, mineros, y en general del uso industrial.



En ese sentido, las empresas que coexisten con el agua como materia prima principal tienen la responsabilidad moral y ética de hacer un uso responsable y adecuado de este elemento. Por eso, compañías como Colgate, han desarrollado internamente diversas tecnologías que permiten la recuperación de agua y uso eficiente, reduciendo aproximadamente un 25% el uso de agua que captan de la red de Emcali. Además, enfoca sus esfuerzos en convertirse para 2030 en una subsidiaria Agua Zero, una iniciativa interna de la planta que implica potenciar su capacidad de reusar el agua resultante de sus procesos.



Si bien no es tarea exclusiva de una única compañía para lograr mayor impacto, Colgate sigue buscando bajo una visión holística - al tener su planta, oficinas y bodegas en Cali, la ciudad de los 7 ríos - el trabajo con sus consumidores, clientes y proveedores para que el uso del agua se haga de la manera más responsable y consciente posible.



De este modo, Colgate extiende la siguiente guía de recomendaciones para impulsar el cuidado del agua entre los colombianos:

Toda gota cuenta

Cierre la llave si no está usando el agua. Esta recomendación aplica cuando lava los platos con su lavaplatos Axión, se cepilla los dientes con Colgate, se lava las manos con jabón Protex o toma una relajante ducha con jabón Palmolive.

Los aceites son fuertes contaminantes del agua

Un (1) litro de aceite puede contaminar 40.000 litros de agua. Para mitigar esta problemática, use algunos contenedores, como recipientes o botellas, para recoger los aceites sobrantes y lave su loza con jabón Axión, un poderoso arrancador de grasas.

Darles un segundo uso a los elementos

Lleve su termo de agua para hidratarse y evite comprar botellas que no puedan ser reusadas, recuerde que todos los procesos usan agua.

Cuidar el entorno

Si está de paseo, tenga presente que los ríos, lagos, mares y lagunas, NO son lugares para disponer de los residuos líquidos o sólidos. Si no encuentra una caneca, llévelos consigo hasta que encuentre dónde botarlos.



El planeta está cubierto en un 70% de agua, menos del 1% está disponible para consumo humano y para uso de los ecosistemas. Además, es un elemento vital para la subsistencia, el cultivo de alimentos, la producción farmacéutica y para seguir impulsando el desarrollo de la humanidad. Por esa razón, Colgate reafirma su compromiso de continuar trabajando con las comunidades y en sus procesos, buscando métodos para reducir el gasto del agua, de manera que el consumidor reciba productos menos intensivos en el uso de este recurso.