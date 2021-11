¿Sabía que su empresa puede ser cerrada por no implementar el SG-SST?

Según el artículo 26 de la resolución 0312 de 2019, que regula la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, a la fecha todas las empresas y personas naturales que tengan de un empleado en adelante deben estar en la fase V de su sistema en la que se debe realizar la autoevaluación, plan de mejora y formulación del plan de trabajo para el año 2022.

Es importante tener en cuenta que las empresas que no cuenten con el sistema podrán tener consecuencias como multas de 1 a 1.000 SMMLV, e incluso el cierre definitivo de la empresa conforme a los artículos 8 y 11 de la Ley 1610 de 2013 que indican “cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la seguridad personal de los trabajadores, así como la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores.”



El SG-SST se implementa con el objetivo de cuidar la salud física y mental de todos los trabajadores y tiene como resultado evidente la disminución de un 34% de los costos que generan los incidentes, accidentes, enfermedades laborales y las incapacidades. Adicionalmente, se obtiene el beneficio de mejores ambientes de trabajo, el bienestar y la calidad de vida laboral, aumentando la productividad de los empleados.

Facebook Twitter Linkedin

One soluciones Foto: One soluciones

¿Cómo implementar rápidamente su SGSST y cumplir con la ley?

​

One Soluciones SAS ofrece el servicio de consultoría para lograr implementar dentro del tiempo requerido el sistema de gestión, logrando el cumplimiento de los requerimientos normativos y, además, dando valor a su compañía o negocio. Para las empresas, en un principio, no es relevante y dejan pasar el tiempo sin contar con los sistemas de gestión, lo que sí es cierto es que la inclusión de ciclos de mejora continua en todos los procesos organizacionales lleva a las empresas a niveles de sinergia suficientes para crecer rápidamente, con objetividad y sobre todo con personal asociado completamente comprometido.



“Brindamos un acompañamiento 360° a nuestros clientes con un equipo de profesionales integrados por Ingenieros en seguridad y salud en el trabajo, médicos ocupacionales, psicólogos ocupacionales, diseñadores gráficos, licenciados en educación lo que nos permite brindarle soluciones personalizadas, ágiles y eficaces a nuestros aliados, generando más cercanía entre empleadores y empleados, una cultura del autocuidado que favorece todo el mercado laboral Colombiano, llevándolo a la competitividad, mejores ambientes laborales y finalmente mejor calidad de vida para toda la población activa laboralmente” afirma Ingrid López Prado, gerente general de One Soluciones.



Es momento de poner a las empresas al día con los requerimientos de ley, mitigando el riesgo y el impacto que generaría una auditoría externa o una revisión por parte de los entes de control sin tener implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Esto trae la oportunidad de evitar cierres parciales o permanentes, sanciones, situaciones de riesgo y, al mismo tiempo, tener un sistema de gestión que permita crecer usando un planteamiento único e innovador que busca involucrar a los trabajadores quienes realmente son los actores principales, los encargados de ejecutar los procesos, procedimientos y los responsables directos de los resultados. Al final de todo el ejercicio, la inversión que se hace en el personal se ve reflejado en productividad, mejores indicadores y una compañía con crecimiento compacto.



Para más información ingrese a https://www.onesoluciones.co/sg-sst/