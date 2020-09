Saber es poder: ¿cómo determinar si su corazón está en riesgo?

Septiembre, Mes del Corazón, es una gran oportunidad para prestar mayor atención a la salud de este órgano esencial, y uno de los aspectos más importantes se trata de la identificación de los factores de riesgo y signos de alarma de las enfermedades cardiovasculares.

Algunos factores de riesgo que favorecen la aparición de estas enfermedades son ajenos a nuestra voluntad, como los antecedentes familiares, el sexo y la edad. De hecho, se sabe que los hombres mayores de 65 años son los más propensos a sufrir estos males.



El tema de la edad es particularmente preocupante en términos de salud pública a futuro, pues se calcula que para el año 2050 los adultos mayores de 65 años representarán más del 35 % de la población de Japón, más del 30 % de la población de Alemania y más del 25 % de la población de Francia. A esta tendencia de envejecimiento de las sociedades se sumarán países como China, Brasil, Estados Unidos y, por supuesto, Colombia1.



No obstante, también es necesario tener en cuenta que hay muchos factores de riesgo directamente asociados a hábitos de vida nada saludables, los cuales es preciso cambiar para reducir la posibilidad de padecer una enfermedad cardiovascular. Algunos de ellos son la falta de ejercicio, el tabaquismo, la obesidad, la mala alimentación, el colesterol alto, el estrés, la diabetes mellitus, la disfunción renal, entre otros.



Visto de esta manera, las enfermedades cardiovasculares son un asunto que concierne a todos, ya que, en una situación de pandemia como la que estamos viviendo, somos más propensos a adoptar estos malos hábitos y se acentúa lo que, de por sí, es un problema de salud pública.



Basta con decir que, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la obesidad se ha convertido en una gran amenaza nutricional para América Latina y el Caribe, pues cada año hay 3,6 millones de obesos más en la región2. En Colombia, según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, el 56,4 % de los colombianos adultos entre los 18 y los 54 años tienen exceso de peso, lo que representa un aumento de 5,2 puntos porcentuales con respecto a los resultados anteriores3.



Los niveles de estrés, que también constituyen un factor de riesgo, exigen mayor atención, pues es un tema que apunta a agravarse con la pandemia. Sin embargo, las cifras ya eran alarmantes antes del Covid-19. En 2017, por ejemplo, el Estudio Nacional de Salud Mental en Colombia reveló que el 40 % de la población activa laboralmente, es decir, entre los 18 y los 65 años, había sufrido algún trastorno psiquiátrico asociado al estrés en algún momento de su vida.



¿Pero cómo saber que debemos preocuparnos? Para el caso específico del estrés, hay indicios a los que debemos prestar atención, como la fatiga habitual, la sudoración continua, las molestias gastrointestinales, la necesidad de consumir alimentos en exceso, el insomnio constante, los tics nerviosos, la irritabilidad, el déficit de concentración, entre otros4.

Foto: Crédito: Bayer

Las señales de alarma



Es fundamental evitar los factores de riesgo; no obstante, como mencionábamos, no todos ellos dependen de nosotros y nuestros hábitos. Por eso, es importante saber reconocer las señales de alarma no solo de cada uno de esos factores, sino también de las enfermedades cardiovasculares en general, más aún porque estas, en muchas ocasiones, no presentan síntomas.



Sin embargo, a medida que la situación empeora, comienzan a aparecer señales de alarma. “Los signos de alerta se presentan en la medida en la que la placa de colesterol va incrementado su tamaño y el flujo sanguíneo se va haciendo cada vez más limitado. Dentro de los síntomas más frecuentes se encuentran la angina o dolor en el pecho, y el dolor en las extremidades inferiores que se presenta con el ejercicio físico y que hace detener la macha, lo que se conoce como claudicación intermitente”, señala el Doctor Julio Zuluaga, asesor médico de Bayer en el Área Cardiopulmonar.



Otras señales son la falta de aire, la fatiga desproporcionada, los desmayos, la sensación de taquicardia, las úlceras en los pies o en las piernas que no cicatrizan y cambios del color de la piel.



Por eso, el consejo en esta ocasión no es otro que cuidarse a sí mismo, prestar atención a su salud física y mental… y nunca, en ningún momento, dejar de oír a su propio cuerpo.



