¿Sabe cómo ser residente en EE.UU. a través de un empleo?

Actualmente las empresas estadounidenses están viviendo una crisis sin precedentes ya que muchas de las personas autorizadas para trabajar en este tipo de empleo prefieren recolectar el seguro de desempleo y las ayudas de Covid que trabajar, ya que, en muchos casos, reciben más dinero sin trabajar que trabajando.

MCC Migration USA es una compañía canadiense - americana constituida en la provincia de British Columbia y, actualmente, incorporada en Estados Unidos en el estado de Florida que, justamente, se especializa en trabajar de la mano de estas empresas como aliado estratégico y se encarga de reclutar trabajadores extranjeros para suplir esta escasez.



Los trabajadores extranjeros deben comprometerse a trabajar como mínimo un año con la empresa patrocinadora en retorno del patrocinio de la Green Card o tarjeta de residencia permanente bajo la categoría de patrocinio EB-3 Otros trabajadores. Los trabajadores deben cubrir los costos legales de este proceso.



MCC Migration USA opera bajo el programa de Visa EB-3, que les facilita a los trabajadores extranjeros recibir del Gobierno estadounidense, la tarjeta de residencia permanente para trabajar y vivir con su familia por un período inicial de diez años renovables con la opción de aplicar a la ciudadanía americana después de cinco años.



Actualmente, MCC Migration USA está reclutando en Colombia y tiene más de 500 posiciones disponibles a través de distintas empresas patrocinadoras en los estados de Florida, New York, Wisconsin, Kentucky y Connecticut en los sectores de comidas como meseros, cajeros y ayudantes de cocina, sector hotelero como ayudante de cocina o atención al cliente y sector manufactura.



A partir del año 1990 la ley de Inmigración en Estados Unidos, ha permitido que las empresas en este país, bajo la categoría EB-3 other workers , patrocinen extranjeros que estén dispuestos y calificados para trabajar, debido a la baja demanda en servicios de construcción, comidas, bebidas, conducción, entre otros.



En ese sentido, hoy la invitación es a que se conecte el próximo 27 de abril a las 9:00 a.m. al foro que se realizará a través de la plataforma de ElTiempo.com bajo la moderación de Aura Saavedra, periodista del medio y, junto a MCC Migration USA, en donde Manuel Liévano, CEO de la compañía, contará cómo aplicar, cuáles son los beneficios, duración del proceso y los requisitos para iniciar el programa.



Para mayor información, haga clic aquí.