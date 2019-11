¿Sabe cómo mejorar su señal de wifi?

Mejorar la señal de wifi, es una tarea que sin duda alguna, le interesa a la mayoría de las personas que utilizan internet en la casa. Por lo general, dentro del hogar se emplea para ver películas, jugar en línea, hacer descargas, y conectar varios aparatos electrónicos al tiempo, sin embargo, muchas veces, y dependiendo del operador, no se recibe el servicio tal y como se ha contratado



Cuando se solicita un servicio de estos –es probable que le haya pasado-, los primeros días, funciona a la perfección, luego de un tiempo, cuando usted está en medio de una serie, se congela la imagen; paso siguiente, va y hace una prueba de velocidad, y como resultado, aparece una cantidad menor de la que debería ser. Se ha preguntado, ¿por qué pasa esto? Cuando un operador se compromete a enviar 50 megas, esa velocidad aplica para la conexión por cable, todo lo demás es difícil de predecir.

El cable tiene una velocidad determinada, y la conexión por wifi, tiende a ser más lenta. Por supuesto que la idea de estar conectado es no usar un cable, pero aunque parezca cuestión de magia, esa señal que llega a todo tipo de aparatos, y no se ve, funciona con ondas electromagnéticas, y tiene su ciencia. No obstante, hay diferentes trucos que puede hacer para mejorar la conexión. A continuación, los conocerá:

1. El problema más común es una mala ubicación del módem, - el cual funciona como una antena desde la que se propagan las ondas electromagnéticas-. Así que si lo pone en la última pared de su casa, este le está mandando la mitad de la señal al vecino, por lo tanto, busque un punto más central.

2. Si su casa es de varias pisos, acueste la antena de forma en la que las ondas se propaguen verticalmente. Si es de un solo piso, la antena puesta de manera vertical, le podría cubrir más área.

3. Recuerde que las ondas electromagnéticas del wifi, atraviesan objetos, pero pierden energía al superar cada barrera, es decir, que si deja el módem en un cajón, o lo tapa con libros, o lo pone a atravesar muchas paredes hasta el cuarto, usted mismo es quien está debilitando su señal, haciendo que su internet sea menos potente. Por favor, no lo haga.

4. Nunca tape el módem, esto hace que se sobrecaliente, y se ponga lenta la señal.

5. Aleje el módem de la radio, la televisión, los parlantes, audífonos, el celular, microondas, y algunos juguetes. Una propiedad de las ondas en general, es la interferencia, y todos estos objetos que emiten ondas, la producen.

6. Controle la cantidad de equipos conectados. Si usted contrató un ancho de banda de 50 megas, y conecta 10 dispositivos, y los usa de forma simultánea, el módem tratará de repartir de 5 megas para cada uno. Entre más equipos, menos velocidad; por eso es bueno cambiar la contraseña cada cierto tiempo, y así tener más control.

7. Actualice sus equipos. Los equipos con tecnologías de épocas distintas, y que están conectados a una misma red wifi, hacen que esta baje su velocidad, ya que el módem intentará ajustarse a ellos, y por lo general, lo hace al más antiguo, poniendo a trabajar a todos a ese nivel.

8. Tenga siempre un antivirus; los virus pueden afectar la velocidad de su equipo.

9. Si su casa es muy grande, y la onda definitivamente tiene que romper muchas barreras, y no puede conectarse por cable, use repetidores o access points. Ellos se encargarán de tomar la onda del wifi y distribuirla en otros espacios.

En conclusión, tenga en cuenta todas estas recomendaciones, y recuerde que la vía principal que le lleva a su casa la velocidad que usted adquirió, es un cable. A veces es mejor conectarse directamente al módem, para evitar las pérdidas naturales que sufre el wifi.