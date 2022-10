Los vehículos cuentan con varios elementos que permiten que funcione de la manera correcta y uno de ellos es la batería, la encargada de proporcionarle energía eléctrica al motor y apoyar a que se lleven a cabo otro tipo de procesos. Y es que durante su funcionamiento, almacena energía por medio de procesos electroquímicos para después liberarla como corriente continua.

Pero cuando se habla de la batería de un carro, se debe hablar de las señales que estas presentan cuando se empiezan a dañar, y en ese sentido, para el conductor pueden existir varios síntomas. Por un lado, dificultad al arranque y, por el otro, el hecho de que los accesorios como el radio o la hora, testigos del sistema de carga encendido, se desprogramen.



Ahora bien, ¿qué hay que hacer en ese momento? Para responder a esta pregunta es clave evitar iniciar el vehículo, es decir, arrancar el vehículo apoyado con la batería de otro, ya que si no se hace debidamente y siguiendo todas las recomendaciones del fabricante, puede generar fallos a componentes electrónicos del vehículo. Entonces, ¿qué se debe hacer? Lo mejor es llevarlo al taller autorizado.



“En la red de concesionarios Renault contamos con equipos especializados, técnicos calificados y los procedimientos descritos por la marca, lo que nos permite en el caso de que el vehículo sea Renault, realizar un diagnóstico fiable no solo a la batería, sino también al sistema de carga y a los consumidores eléctricos”, afirma Luz Adriana Alzate, gerente de División Posventa de Renault.

Renault, una marca con baterías de calidad

En línea con lo anterior, el equipo de Renault también recomienda una serie de medidas que se deben tener en cuenta para cuidar la batería, por lo que aconseja no añadir ningún tipo de líquido, revisar su estado general, evitar usar accesorios como radio, luces y climatización, entre otros, por un tiempo prolongado cuando el motor está apagado, encender el carro al menos una vez por semana durante 15 minutos si no se usa con frecuencia y desconectar el borne negativo de la batería en caso de dejar de utilizarlo durante meses.



En este punto surge otra pregunta, ¿cada cuánto se debe cambiar la batería? Si bien no existe un kilometraje específico para ello, aproximadamente cada tres años debería reemplazarse, todo depende de las condiciones de utilización del vehículo y el mantenimiento realizado.



“Aunque se aconseje cambiar la batería cada tres años, lo ideal también es hacerlo antes de que esta se dañe para evitar afectaciones de otros componentes eléctricos del vehículo y, en caso de fuga del electrolito de la batería, para evitar afectaciones por corrosión de otras piezas cercanas a ella”, continúa Alzate, agregando que “Es importante adquirir una batería de calidad y en cuanto a las baterías de recambio Renault, garantizan no solo la calidad de la batería, sino que corresponda a las especificaciones de capacidad nominal y de arranque que requiere el vehículo, para que trabaje correctamente de acuerdo con el nivel de equipamiento del mismo”.



A la calidad de las baterías de Renault, se suma una garantía de 12 meses que les ofrecen a sus clientes y una mano de obra especializada en todos los lineamientos de la marca, siempre y cuando el cambio se lleve a cabo en su red de concesionarios.

Descuentos para fin de año

Empezó la recta final del 2022 y consciente de ello, Renault quiere beneficiar a sus clientes con un descuento del 20 por ciento desde el mes de octubre y hasta diciembre en el cambio de baterías y amortiguadores para todos los vehículos Renault, excepto los que se lanzaron este año.



“Además del descuento en el cambio de baterías y amortiguadores, tenemos unos precios bastante competitivos, los cuales pueden consultar y cotizar a través de la página web de Renault en la parte de Renault Care Services; estos precios incluyen el valor de la batería, la mano de obra y el IVA”, finaliza Alzate.

Así las cosas, si desea más información, ingrese a www.renault.com.co/servicios.html.