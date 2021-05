Ruega por Nosotros, en todas las salas de cine desde el 20 de mayo

Gerry Fenn (Jeffrey Dean Morgan), un periodista caído en desgracia que escribe sobre temas sobrenaturales para tabloides de poca monta, es enviado a una pequeña comunidad granjera para investigar el extraño caso de Alice (Cricket Brown), una adolescente sorda que supuestamente tiene la capacidad de obrar milagros con el poder de la Virgen María.

Pero la investigación en la que se ve envuelto Fenn le mostrará que la verdad reside en una peligrosa encrucijada que lo hará debatirse entre lo divino y lo demoníaco.



Esta es la premisa de Ruega por Nosotros, una película de terror que desde su estreno el 2 de abril en las salas de cine de Estados Unidos, ha dejado a miles de personas con los pelos de punta.



De hecho, ya fue lanzada con gran éxito en España, México y varios países de Centroamérica. Cabe resaltar que en el país ibérico, Ruega por Nosotros batió récords de taquilla al convertirse en la película de terror con mayor recaudación en su día estreno.



Asimismo, la cálida acogida que ha tenido Ruega por Nosotros ratifica el deseo de las audiencias de volver al cine a ver contenido de entretenimiento.



Todo por cuenta de una historia escalofriante que los colombianos podrán disfrutar en su cine favorito a partir del próximo jueves 20 de mayo.

Ruega por nosotros - Trailer Ruega por nosotros - Trailer Foto:

Escalofriante y profunda

​

La esperada cinta, que se basa en la novela Shrine, de James Harbert, ha sido adaptada a la gran pantalla por el director Evan Spiliotopoulos, quien ya ha brillado al frente de películas como Los ángeles de Charile (2019) y La bella y la bestia (2017).



Fue en su adolescencia cuando Spiliotopoulos leyó por vez primera la magistral e intrigante obra de Herbert, y le pareció tan inteligente y tan hábilmente narrada que ya desde entonces soñaba con verla convertida en una película.



“Leí Shrine a mis trece años y desde entonces me persigue. Me fascinó la manera como Herbert combinó los géneros: un thriller periodístico se fusiona con la intriga del misterio divino y evoluciona hasta dar como resultado una historia de horror sobrenatural hecha y derecha. Por eso, en Ruega por Nosotros las cosas no son lo que parecen”, explica Spiliotopoulos.



Lo anterior hace que Ruega por Nosotros sea una película en que, además del horror, confluyan numerosos elementos que logran enriquecer la apasionante trama.



“Quise narrar un thriller sobrenatural desde el encuadre de un thriller periodístico. El término ‘noticia falsa’ (fake news) se encuentra en su apogeo; por ello, intenté explorar las consecuencias que podrían desatarse cuando un corresponsal pierde su compás moral. Desde esta óptica, la amenaza sobrenatural supone una metáfora del muy real daño político y social que puede ser infligido por narrativas intencionadamente falsas en los medios masivos”, añade el director griego-americano.



Para la realización de Ruega por Nosotros, Spiliotopoulos buscó inspiración en una larga tradición de filmes que se han dedicado a explorar el horror demoníaco en el contexto de una iglesia que valientemente lucha para salvar almas. Esto hace que cobre fuerza la ya mencionada encrucijada entre lo divino y lo demoníaco.



De hecho, las fuerzas oscuras de la cinta se disfrazan con el manto de la bondad celestial: “Esto, pienso, constituye el abordaje más insidioso de todos, porque el mal nos engatusa a través de acciones benevolentes y nos engaña para que le ofrezcamos nuestra devoción. Cuando por fin caemos en la cuenta de que nuestra descarriada fe nos ha hecho seguir algo malévolo, es demasiado tarde”, manifiesta Spiliotopoulos.



Toda esta lucha se expresa con profundidad en el personaje protagónico de Gerry Fenn, interpretado con maestría por el actor Jeffrey Dean Morgan:



“Fenn posee un arco increíble. Comienza como uno de los personajes más cínicos de todos los que he interpretado, así que cuando por fin halla evidencia de algo verdaderamente milagroso, su primera intención consiste en explotarlo, pero, conforme se va revelando la oscura verdad, aparece su camino a la redención”, asegura Morgan.



No se pierda de la aterradora y apasionante historia de Ruega por Nosotros desde el próximo 20 de mayo en todas las salas de cine del país.