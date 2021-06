Rueda en el país único sedán mediano premium con autonomía eléctrica

La apuesta por la movilidad sostenible en la industria automotriz sigue su firme camino hacia la consolidación, con modelos que –además de ser amigables con el medio ambiente– cada vez más satisfacen y superan las expectativas del mercado.

Un claro ejemplo de esta afirmación es el fabricante alemán BMW, que con sus vehículos híbridos viene exponiendo impresionantes innovaciones en esta categoría que a diario gana más adeptos.



Entre ellos, el BMW 330e ha logrado los mejores comentarios por parte de la prensa especializada, que lo califica como el primer y único sedán mediano premium con autonomía eléctrica del mercado colombiano.



De esta manera, y luego de varias pruebas, los medios nacionales coincidieron en señalar que este icónico sedán híbrido conectable es el más deportivo y eficiente de su segmento por cuanto ofrece hasta 180 km/gal y autonomía de hasta 60 km en modo eléctrico.



Y no es una noticia para sorprenderse, puesto que en el 330e la última generación de tecnología BMW eDrive se combina con un motor de gasolina de 4 cilindros para proporcionar un aumento significativo en el estilo deportivo, así como una experiencia de conducción eléctrica aún más intensa.



Además, según fuentes de Autogermana, el primer sistema XtraBoost de serie integrado en un modelo de BMW aumenta temporalmente la salida del sistema de la unidad híbrida conectable de 252 hp con una adición de hasta 41 hp. Además de la espontaneidad de la respuesta, esto también aumenta en un 50 por ciento la autonomía eléctrica en comparación con el modelo anterior.



“Ahora es posible cubrir una distancia de hasta 60 kilómetros de forma local sin emisiones. El consumo de combustible y las cifras de emisiones se reducen en más de un 10 por ciento, en comparación con el modelo anterior, hasta 58,82 km/l y hasta 39 gramos de CO2 por kilómetro”, resaltan los voceros.



Otra característica de este modelo es que la interacción controlada inteligentemente entre el motor eléctrico y el motor de combustión alcanza un nivel completamente nuevo. Por eso, más que nunca, destacan que la electrificación del tren motor no solo contribuye a aumentar la eficiencia, sino también a crear una forma distintiva de placer de conducir.



Igualmente, el sistema híbrido conectable comprende un motor de gasolina de 4 cilindros en línea y 2.0 litros, con la tecnología BMW TwinPower Turbo y una potencia de 184 hp junto con un motor eléctrico que genera una potencia continua de 68 hp y una potencia pico de 113 hp.



“Juntas, las dos unidades de accionamiento desarrollan una potencia del sistema de 252 hp junto con un par máximo del sistema de 420 Nm. Como resultado, el BMW 330e acelera de cero a 100 km / h en 6,0 segundos. Su velocidad máxima es de 230 km/h. En el modo Hybrid, el BMW 330e puede alcanzar una velocidad de hasta 110 km/h, 30 km/h más rápido que el modelo anterior. En el modo Electric, la conducción local sin emisiones es incluso posible a velocidades de hasta 140 km/h, anteriormente: 120 km/h”, explican los portavoces.



Gran experiencia de conducción



Como parte de las novedades del BMW 330e, por primera vez en un modelo híbrido de esta marca incluye una curva del pedal del acelerador, con lo que se brinda un estilo deportivo y una precisión máximos, junto con un programa de cambios específico para la transmisión Steptronic de 8 velocidades, que se completa con cambios descendentes durante las frenadas.



Así mismo, el XtraBoost adicional ofrece una experiencia de aceleración más intensa que en un vehículo convencional con una potencia de motor incomparable. El XtraBoost se puede utilizar hasta en el estado de carga mínima de la batería de alto voltaje.



De acuerdo con Autogermana, la experiencia de conducción se acompaña de un diseño de sonido específico del modelo, que incluye también una acústica del motor altamente emocional dentro del vehículo. En sí, sostienen sus fuentes, el BMW 330e combina una clara orientación deportiva y dinámica con las cualidades probadas de un modelo híbrido conectable, en tanto que las características del equipo opcional híbrido del BMW 330e incluyen una función de protección acústica para peatones.



Como si lo anterior no fuera suficiente, toda la gama de características de equipos opcionales para el BMW Serie 3 está disponible para el híbrido conectable. Por eso, como alternativa a la versión básica, el BMW 330e también viene en los modelos Advantage, Sport Line, Luxury Line y M Sport, aparte de que se puede equipar con la suspensión M adaptativa, incluida la Dirección Deportiva Variable y el sistema de frenos M Sport.



A su vez, el programa completo de sistemas innovadores de asistencia al conductor para optimizar el confort y la seguridad está disponible, desde Driving Assistant Professional, con sistema de dirección y carril hasta el asistente de estacionamiento, que incluye asistente de reversa.



“Los acabados interiores de serie del BMW 330e incluyen precalentamiento y preacondicionamiento. Aquí, la energía de la batería de alto voltaje también se utiliza para alimentar la calefacción auxiliar. A bajas temperaturas exteriores, el interior también puede calentarse convenientemente antes de arrancar, incluso si el nivel de carga de la batería es bajo”, exaltan los portavoces. Mientras que al seleccionar una estación de carga pública, el sistema de navegación también proporciona al conductor una lista de hoteles, restaurantes, cafés, atracciones turísticas e instituciones culturales recomendadas cercanas. La disponibilidad de la estación de carga también se puede verificar utilizando la pantalla del vehículo y el sistema operativo.