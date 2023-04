Viajar en un crucero es una experiencia que ofrece mucho más que ir de un lugar a otro. Es un mundo de aventuras vividas en alta mar, con diferentes actividades y vistas impresionantes. Y precisamente, Royal Caribbean International, una de las compañías de cruceros más conocidas de la industria, anuncia su regreso a Latinoamérica después de diez años de ausencia, con tres nuevos itinerarios que se realizarán desde puertos panameños en Colón y la Ciudad de Panamá, y Cartagena, Colombia.

El Rhapsody of the Seas arrancará a navegar en diciembre de 2023 con itinerarios de siete noches por el Caribe, Latinoamérica y el Canal de Panamá. Su temporada estará dividida en dos fases: la primera que será ida y vuelta desde Colón, Panamá, con salidas selectas desde Cartagena, Colombia, visitando las islas de Aruba, Bonaire y Curazao. La segunda que se desarrollará desde febrero de 2024, con un recorrido entre Colón y el nuevo puerto base en Fuerte Amador, Ciudad de Panamá, y navegará por medio del Canal de Panamá en ocho salidas con escala en Cartagena, Colombia, Puntarenas, Costa Rica, y el nuevo puerto para la compañía de Quepos, también en Costa Rica.



“El Rhapsody of the Seas es un gigante del mar, un resort flotante que llegará a Cartagena a fortalecer el turismo colombiano. Permitirá que muchas personas que tienen el sueño de viajar en un crucero, lo puedan hacer desde nuestro país, sin necesidad de una visa. Por eso, desde las agencias de viajes y desde Deluxe Travel, como representantes de Royal Caribbean en Colombia, estamos listos para atender y asesorar sin costo adicional a esas personas que desean embarcarse en esta gran aventura”, afirma Olga Cock, gerente de Deluxe Travel.

Lo que ofrece el crucero



El Rhapsody of the Seas, con una capacidad total de 2,416 huéspedes, hace parte de la Clase Vision de Royal Caribbean y cuenta con instalaciones sofisticadas como el Viking Crown Lounge (salón de observación y club nocturno), Casino Royale, Vitality Spa & Fitness Center, una cubierta de deportes y una sala de videojuegos. Asimismo, ofrece opciones para todas las generaciones, como una zona llamada Adventure Ocean para niños y jóvenes, y el Solarium para adultos.



Pero eso no lo es todo, el Rhapsody of the Seas combina la sazón de Latinoamérica con la cocina tradicional e internacional, para brindarles a sus pasajeros la posibilidad de deleitar el paladar con el menú de diferentes restaurantes.



“Sin duda, todos estos atributos y los que quedan por descubrir a bordo, hacen de Royal Caribbean la mejor opción para unas vacaciones inolvidables”, puntualiza Cock.

Si desea conocer más detalles, ingrese a: https://www.royalcaribbean.com/lac/es/cruise-ships/rhapsody-of-the-seas