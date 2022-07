Invertir fuera del país es quizás una de las mejores decisiones que pueden tomar quienes desean contar con una segunda vivienda para descansar o para proteger su patrimonio, y en ese sentido, Miami siempre ha encabezado la lista de los destinos favoritos de los inversores colombianos.

De acuerdo con un nuevo informe de la Asociación de Agentes Inmobiliarios en Miami, Colombia registró la mayor cantidad de búsquedas globales en la web de casas en Miami en mayo de 2022. El país representó el 12,34 por ciento de todas las búsquedas internacionales en MiamiRealtors.com durante dicho mes, seguido de Argentina con un 7,20 por ciento y de Venezuela con un 6,29 por ciento.



Pero, ¿por qué es un destino tan apetecido? Miami es un centro bancario internacional que ofrece millones de oportunidades laborales, de hecho, son varias las compañías que han decidido trasladarse a esta ciudad. Además, tiene una de las cargas fiscales más bajas del país y es un punto a favor del crecimiento, la inversión y el desarrollo inmobiliario. A ello, se une que puede considerarse como el ‘shopping center’ de Latinoamérica.

¿Cómo invertir en Miami?

La Florida –Estado al que pertenece Miami- es el Estado que cuenta con más asesores inmobiliarios de la zona, sin embargo, la clave para una buena inversión es saber elegir una firma de bienes raíces que cuente con un grupo de profesionales expertos en el tema y sepa analizar para dónde va el mercado nacional e internacional.



En medio de ese contexto, las características nombradas anteriormente las cumple Rosi Arriaga, una empresa que desde el año 2009 ha sido parte de Fortune International Group y se especializa en asesorar a los inversionistas atraídos por el mercado inmobiliario del sur de la Florida.



“En Rosi Arriaga logramos consolidar un modelo de servicios inmobiliarios premium en el mercado nacional e internacional, que ponemos a disposición de nuestros clientes mediante soluciones a la medida de sus necesidades. Somos expertos en asesorarlos en la compra, venta y alquiler de propiedades, brindarles distintas opciones de financiamiento, administrarles los inmuebles tanto comerciales como residenciales y cumplir con sus expectativas. Es más, nuestro pilar fundamental es la atención al cliente”, afirma Rosi Arriaga, fundadora de la compañía.



El servicio integral de Rosi Arriaga tiene un objetivo principal: transformar vidas; y por ello el personal es consciente de que a través de su trabajo es como se marca el éxito que busca el cliente cuando contrata los servicios de la entidad.

Un proyecto de lujo

Proyecto Casa Bella Foto: Rosi Arriaga Group

Del portafolio que ofrece Rosi Arriaga hacen parte proyectos de las constructoras más importantes del país, que en este momento dominan el mercado de los desarrollos destacados para la venta. Y si bien se encuentran proyectos icónicos como Baccarat, Espectro +, Missoni Baia y Waldorf Astoria Miami, Casa Bella es la opción por excelencia.



“Casa Bella es uno de mis desarrollos favoritos, no solo por su ubicación cerca al Distrito Cultural de Miami y a cinco minutos del Aeropuerto Internacional, sino porque ha sido imaginado y personalizado por el arquitecto y diseñador de interiores Piero Lissoni y su firma B&B Italia. Cada uno de los apartamentos tiene vista al mar y es uno de los desarrollos más razonables a nivel de precio y calidad”, continúa Arraiga.



Casa Bella está ubicado en uno de los vecindarios más prestigiosos de Miami, rodeado de lo mejor de la gastronomía, el entretenimiento y el arte. Cuenta con dos plantas completas con comodidades como gimnasio, centro de bienestar de primer nivel, salón para adultos, sala de juegos para niños, salón de fiestas con vista a Biscayne Bay, sala de vinos, cine, terraza de piscina en el piso 12, bar y cafetería mediterránea y cabañas privadas, entre otros.

Acerca de Rosi Arriaga

Detrás de la empresa Rosi Arriaga está su creadora Rosi Arriaga, una mujer que gracias a sus 23 años de experiencia en el sector, ha sabido sobrellevar los obstáculos que se le han presentado a lo largo de su trayectoria y enfocarse en brindarle a sus clientes oportunidades de inversión, por medio de un asesoramiento honesto y con conocimiento.



“Siempre he tratado de salir adelante y de reinventarme para atender las circunstancias del mercado. He tenido que superar retos inmobiliarios difíciles y asumir derrotas, pero con la visión de descubrir nuevas oportunidades. Hoy en día me dedico a ofrecer un portafolio inmobiliario hecho para inversionistas que quieran proteger su patrimonio de la devaluación; los invito a no tomar decisiones apresuradas, pero sí a proteger su patrimonio en dólares”, finaliza Arriaga.

*Este contenido llega a usted gracias a sus patrocinadores, le recordamos que su finalidad es informativa y que no pretende hacer ningún tipo de recomendación. Al momento de tomar una decisión, consulte todas las fuentes que considere necesarias.