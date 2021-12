Más allá de la euforia que causa la adquisición de un vehículo nuevo, es fundamental que los compradores cada día tengan una mayor conciencia sobre la importancia de realizar las revisiones y los mantenimientos periódicos que estos exigen pues, en realidad, son inversiones que evitarán dolores de cabeza posteriores.

Al respecto, Pablo Echeverry Jaramillo, director nacional de Posventa de Renault Colombia, afirma que el factor fundamental en la posventa para garantizar un buen rendimiento de los vehículos está relacionado con el mantenimiento preventivo de los carros, a través de una red autorizada como la de los talleres de esta marca.



“Hago énfasis en este punto de los talleres autorizados porque las personas deben entender que esta es la única forma de garantizar, primero, la utilización de repuestos originales y, segundo, la aplicación de una mano de obra profesional por parte de los técnicos, que cuentan con la especialización y la capacitación adecuada para hacer las intervenciones, lo que obviamente está ligado a temas de seguridad muy importantes para los ocupantes del vehículo", explica Echeverry.



Así mismo, indica que dentro del protocolo de venta de los automóviles nuevos los asesores les recomiendan a los usuarios esas revisiones periódicas y les hacen la presentación de los talleres de posventa del concesionario para los clientes, e incluso van más allá.



“Hemos desarrollado un portafolio completo de contratos de mantenimiento que las personas pueden adquirir en el momento de la compra de su vehículo, en distintas configuraciones: tenemos contratos desde un año y 10.000 kilómetros, que es nuestra primera revisión de mantenimiento e incluso puede obtener hasta el de cinco años y 50.000 kilómetros, con la gran ventaja de que finalmente lo está pagando a precio de hoy, con un descuento muy significativo, ya que está adquiriendo el paquete completo y se ahorra la inversión que deba hacer en ese sentido para los años siguientes, pues congela ese costo en el tiempo”, precisa el experto de Renault.



Para que un vehículo funcione bien –según Juan Carlos Vargas, periodista experto en el sector automotor– necesita un servicio posventa adecuado, el cual se basa en dos premisas fundamentales: eficacia y eficiencia.



Para él, existen muchas otras teorías por medio de las cuales se pueden calcular estos dos aspectos dentro de la posventa, pero lo clave aquí en que con estos factores se asegura que el auto va a trabajar bien.



“Eficacia en el sentido de que lo que se haga funcione para garantizar el rendimiento del vehículo, y eficiencia en lo que respecta a que tiene que hacerse en los tiempos adecuados, no solo en los que la máquina lo pide (según los ingenieros que lo diseñaron), sino también en cuanto a lo que el cliente necesita, pues no se puede tener un carro en mantenimiento eterno, ya que el conductor lo requiere”, sostiene Vargas.



Y añade que estos mantenimientos son los que verdaderamente aseguran una larga duración de los vehículos, ya que lo contrario significa empezar a restarle vida útil a estas máquinas ya que, tarde o temprano, lo que no se hizo pasa la factura.



Así, cosas tan sencillas como, por ejemplo, cambiar los lubricantes, los filtros, los fluidos y las pastillas –de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes– redunda en una larga vida para los automotores, sin tener que gastar en mantenimientos correctivos o, peor aún, en reparaciones que siempre van a resultar costosas. De ahí que en las acciones preventivas se está invirtiendo en el propio carro, lo que también favorece a una posterior reventa a mejor precio.



También es un tema de seguridad



De acuerdo con Echeverry, es clave entender lo que significa la vida útil del vehículo en el largo plazo y lo que se debe hacer para garantizarla, pero también es determinante tener en cuenta los aspectos de seguridad, puesto que finalmente un carro es un equipo andante con cerca de 5.000 piezas dinámicas que requieren revisión, mantenimiento y cambio en aquellas que son de desgaste, y la única forma de asegurar que ese auto con todas sus partes esté en óptimas condiciones de seguridad para sus ocupantes es a través de la ejecución del mantenimiento periódico y adecuado por medio de la red de talleres certificados de la marca.



En cuanto a si cree que en el país existe en la actualidad una mayor conciencia en ese sentido, el Director Nacional de Posventa de Renault Colombia señala que –siendo franco– todavía nos hace falta mucha, pues los compradores ‘estallan’ de emoción en la compra del vehículo nuevo y están dispuestos a hacer el esfuerzo en adquirirlo, pero a la hora de realizar los mantenimientos aún lo están viendo como un gasto más que como una inversión de cara a garantizar la durabilidad del auto en el tiempo y la seguridad de los pasajeros.



“También es importante decir que las marcas hemos venido haciendo esfuerzos importantes –primero– por tener precios más competitivos, y segundo por reforzar el mensaje para los clientes para que a través de esos precios competitivos vale la pena hacer las revisiones periódicas de mantenimiento y posventa en la red de concesionarios, que en nuestro caso tiene presencia en 52 ciudades del país, por medio de 96 talleres”, indica Echeverry.



En ese sentido, Giovanni González Torres, director técnico en Cesvi Colombia, dice que en el país la tasa de retención de clientes al finalizar el periodo de garantía que ofrecen los fabricantes se estima en el 20 por ciento, en tanto que para el primer año de uso tras la venta del vehículo esta se calcula en el 80 y el 85 por ciento, y para el segundo año puede bajar hasta el 40 o el 50 por ciento, lo que quiere decir que las personas realmente no están llevando sus vehículos a hacer de manera juiciosa los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las redes de concesionarios autorizados, sino que empiezan a buscar alternativas.



“El hacerlo en los sitios que establecen los fabricantes está fundamentado en el avance tecnológico que está teniendo la industria en la actualidad, no solo en materiales de fabricación de las carrocerías que buscan garantizar la seguridad de los ocupantes, pero con el menor peso posible, debido a su incidencia en el consumo o la eficiencia energética que puede entregar el carro; y por otro lado está todo lo que tiene que ver con innovaciones en temas de electrónica, que hoy abundan y requieren de altos niveles de especialización para hacer una lectura correcta de los fallos y ajustar la parametrización de los sistemas que ellos mismos gestionan, por lo cual lo más recomendable es recurrir a los centros autorizados por las marcas”, puntualiza González.



Frente a los servicios posventa esenciales para los vehículos, Echeverry destaca el mantenimiento periódico, porque es lo que garantiza que todas esas piezas del carro perdurables en el tiempo y las de desgaste que requieren recambio estén en óptimas condiciones.



Después –anota– hay otro tipo de servicios como el de colisión y los que involucran cualquier intervención de mecánica correctiva, que normalmente se da por ausencia del mantenimiento.



“Si uno cumple una periodicidad correcta en las revisiones de mantenimiento no debería llegar a operaciones de mecánica correctiva que, además, pueden resultar costosas. La responsabilidad que tiene Renault como marca de cara a sus clientes a través del acompañamiento de posventa parte de una preocupación genuina para que con sus vehículos los clientes tengan una experiencia adecuada desde el punto de vista de usabilidad y de seguridad”, enfatiza Pablo Echeverry.