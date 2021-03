Retos y enseñanzas que la pandemia le deja a la educación

El pasado miércoles 3 de marzo, la Universidad del Rosario y El Tiempo se unieron, a través del canal de YouTube del periódico para transmitir la ‘web conference’ “¡Empodérate! El presente es un desafío, adáptate a los cambios”, un evento abierto a jóvenes de los grados décimo y once y a los recién graduados de bachillerato para que quieran vivir la experiencia YoUR Land, la apuesta digital con la que la universidad del Rosario busca acompañar a los estudiantes a lograr sus propósitos, sus sueños académicos y profesionales.

En esta ocasión, la conferencia, a cargo de Ángela Martínez Rodríguez, profesora de la carrera de Fonoaudiología, se centró en hacer una reflexión sobre cómo, luego de casi un año en que los salones de clase pasaron del espacio físico al universo virtual, esta coyuntura transformó los procesos de aprendizaje, la comunicación y las formas de relacionarnos en el ámbito educativo.



Para la profesora Martínez, si bien el Covid-19 ha trastocado la vida de las personas, trayendo grandes desafíos a la humanidad, también ha dejado enormes enseñanzas que deberían servir para entender el papel primordial que juega la comunicación y cómo esta puede ayudar a transformar el mundo en este nuevo escenario.



El ser humano, explicó, ha podido evolucionar gracias a esa capacidad de imaginar, de pensar, de abstraer conocimiento, de tener objetivos e imaginarios comunes, de adaptarse a los cambios, de generar grandes construcciones colectivas; en resumen: gracias a la comunicación y al lenguaje que en esta nueva dinámica se convierten en los pilares de esa constante evolución.



Y es que si bien en medio de esta atípica situación, tanto estudiantes como profesores se han visto enfrentados a situaciones que han alterado el normal devenir de las clases como interactuar a través de las pantallas del computador, a lidiar con las interrupciones de familiares o mascotas, o a no contar con los equipos ni las facilidades de conectividad, también es cierto que ha generado nuevas reflexiones en torno a cómo lograr que ese intercambio de saberes sea más una construcción conjunta.



A seguir aprendiendo



“No todo ha sido malo”, manifestó la profesora Martínez, pues bajo estas nuevas formas de comunicación se han potenciado otros aspectos como la camaradería, que probablemente cuando el profesor dictaba de pie la clase y los alumnos estaban sentados no era lo mismo. “Creo que ahora tenemos un sentido de equipo que antes no”, recalcó.



Y agregó que “ahora hay una relación de más de igualdad con los estudiantes y estamos entendiendo que el salón de clase es un espacio para comunicarnos entre todos, es un conocimiento que construimos entre todos. Eso es maravilloso”.



Destacó, así mismo, como otro aprendizaje valioso la empatía, el aprender a leer al otro, los sentimientos y las necesidades del otro, el reconectar con la familia; el cuestionar si lo más importante como comunidad académica es el conocimiento declarativo o si se están formando personas más solidarias. Pero, además, el haber estado encerrados y pasar por muchas dificultades ha hecho que las personas valoren el contacto con los otros, la interacción con los otros.



De acuerdo con la profesora Ángela Martínez esta nueva realidad deja algunos interrogantes a manera de reflexión, por ejemplo: ¿Cómo afecta el uso del tapabocas la comunicación de las emociones?, ¿cómo aprender a aprender?, ¿cómo aprender a ser más autónomos?, ¿cómo aprender a ser más empáticos?, ¿cómo tener un mayor acceso al sistema de salud?, ¿cómo lograr una mayor consciencia sobre la importancia de la salud mental?, ¿cómo cambiaron las habilidades pragmáticas o el uso del lenguaje?, ¿qué habilidades vale la pena adaptar o qué hacer para mejorarlas?



Lo que es certero para la docente es que lo se conocía como la normalidad total de antes no va a volver, por lo que se hace imperativo fortalecer esa gran capacidad de adaptación que ha tenido el ser humano a lo largo de su evolución, a través de la comunicación y el lenguaje para que, independientemente de la modalidad, la humanidad avance y siga construyendo y haciendo realidad los sueños.



YoUR Land – Donde las pasiones transforman el mundo



Esta conferencia de la profesora Ángela Martínez Rodríguez, de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad del Rosario, hace parte de varias que tuvo YoUR Land, un universo creado por la alma mater para los estudiantes de 10° y 11° y recién graduados del colegio para que vivieran la magia de la experiencia Rosarista y recorrieran diferentes mundos del conocimiento ofrecidos por cada facultad o escuela de la universidad.



En YoUR Land, podías visitar mundos del conocimiento:



Health Land, para explorar los programas de Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiología, Ingeniería Biomédica, Psicología y Terapia Ocupacional; Glocal Land, que incluye los programas de Ciencia Política y Gobierno, Relaciones Internacionales y Gestión y Desarrollo Urbanos; Human Land, con Periodismo y Opinión Pública, Antropología, Artes Liberales en Ciencias Sociales, Filosofía, Historia, Licenciatura en Ciencias Sociales, Licenciatura en Filosofía y Sociología; Law Land, el lugar de la Facultad de Jurisprudencia.



O Business Land, construida alrededor de los programas de Administración de Empresas, Marketing y Negocios Digitales, Administración de Negocios Internacionales y Administración en Logística y Producción; Tech Land, donde encontrarán los programas de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación (MACC), Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas Energéticos; Planet Land, que incluye los programas de los programas de Biología y Ciencias del Sistema Tierra; Choice Land, con los programas de Economía, Finanzas y Comercio Internacional; y Creative Land, conformada por Arquitectura, Artes, Creación, Diseño y Teatro Musical.



Adicionalmente, los jóvenes encontraron University Land, donde encontraron asesoría en temas como admisiones, apoyo financiero, bienestar y residencias universitarias, además, durante su permanencia en YoUR Land, tenían la posibilidad de sumar puntos por su participación en diferentes juegos y actividades y participar por premios.



Con esta experiencia digital planteada por la Universidad del Rosario se buscó que los aspirantes conocieran todo lo que la Institución de Educación Superior les ofrece y que disfrutaran de una completa interacción con la universidad y sus diferentes departamentos y programas.