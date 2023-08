“Lo que más me ha gustado del Reto 21 que ofrece Porvenir es el formato del programa, la diversidad de los temas y los conocimientos que se transmiten, pues se tiene la oportunidad de escuchar a conferencistas de diferentes partes del mundo hablando de propósitos de vida, mentalidad, motivación y otros enfocados en emprendimiento. Poder recibir todo ese conocimiento de forma virtual en sesiones que se desarrollan en un ambiente tan cercano, ha sido una gran experiencia”.

Así lo manifiesta José Harold Gómez Romero, beneficiario de esta iniciativa del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, y que es una plataforma 100 por ciento digital interactiva y dinámica para el adulto mayor, que durante 21 días convoca a los pensionados de este Fondo y les brinda espacios de entretención, bienestar y emprendimiento con actividades que enriquezcan su ser y su quehacer, fomentando el desarrollo de habilidades blandas, emprendimiento y liderazgo personal.



Para Dennys Nieto, otra de sus beneficiarias, “este tipo de iniciativas brinda bastantes oportunidades para fortalecer las habilidades emprendedoras de los pensionados y adicionalmente permite que en esta nueva etapa de la vida nos sigamos sintiendo útiles y renovados. Con el Reto 21 he aprendido la importancia de la creatividad y de la planificación estratégica, y en el campo del emprendimiento he podido entender la importancia de identificar las oportunidades de negocio que hoy la vida nos pueda brindar y así diseñar estrategias efectivas que me permitan llevar mi emprendimiento a un nuevo nivel”.



Y es que el Reto 21, que surgió en 2019 con la creación del Observatorio para el Emprendimiento y la Empleabilidad del Adulto Mayor, iniciativa conjunta entre la Universidad del Rosario y el Fondo de Pensiones y Cesantías, se ha convertido en una herramienta fundamental que motiva y empodera a los pensionados a crear su idea de emprendimiento.

A través de este Observatorio, esta AFP ha podido entender que más allá de los beneficios pensionales que entrega y del acompañamiento que ofrece a sus afiliados que llegan a la edad de jubilación, es importante comprender las expectativas, intereses y preferencias de los adultos mayores, indicadores que permiten adelantar estrategias pensadas y estructuradas para ellos y que se traducen en bienestar para esta población.



Gracias a esto, hoy Porvenir con el Reto 21 es el primer Fondo de Pensiones y Cesantías en conectar a su comunidad de pensionados en una plataforma que reúne temas de emprendimiento y bienestar.

Porvenir Foto: Bernardo Sánchez, gerente de Mercadeo y Sostenibilidad en Porvenir

De acuerdo con Bernardo Sánchez, gerente de Mercadeo y Sostenibilidad en Porvenir, desde su puesta en marcha, en el Reto 21 han participado más de 5.000 pensionados, en tanto que para este 2023 la meta es que en esta iniciativa –que se adelanta durante el mes de agosto en el marco del mes del pensionado– participen más de 3.200 adultos mayores y así sumar más de 8.200 pensionados beneficiados por esta estrategia pensada por Porvenir para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

“Como Fondo de Pensiones sabemos la importancia de acompañar a los colombianos en cada etapa de su vida, de aportar al bienestar de nuestros más de 143.000 pensionados y sus familias; por eso desde hace cuatro años el Reto 21 se ha convertido en un instrumento clave para que los adultos mayores sigan siendo parte activa de la sociedad brindándoles las herramientas necesarias en temas de emprendimiento y bienestar. Este año en el marco de la celebración del mes del pensionado, el Reto 21 viene con nuevos desafíos para ellos”, enfatiza el ejecutivo.



¿Cómo funciona el Reto 21?

El Reto 21 funciona como ciclo continuo de capacitaciones durante 21 días por ‘Zoom’. Día a día los pensionados ingresan a la plataforma, reciben 21 capacitaciones con 21 conferencistas y coach internacionales y nacionales, encargados de motivarlos y empoderarlos a crear su idea de emprendimiento.

Los pensionados responden preguntas y se deja una actividad que refuerce lo aprendido en la conferencia. El día 21 se tiene un cierre con una actividad de entretenimiento como finalización del Reto.



En esa línea, para esta cuarta versión del Reto 21, los temas están centrados en liderazgo, desarrollo de habilidades blandas y de habilidades para el emprendimiento, toma de decisiones, relaciones interpersonales, gestión del tiempo, comunicación asertiva, manejo del cambio, autocontrol, autoestima, comunicación, iniciativa y adaptabilidad.



“En cada edición buscamos motivar y empoderar a los pensionados a perder el temor de iniciar una nueva actividad. Por eso, brindamos herramientas de formación para que identifiquen y desarrollen nuevas habilidades que les permitan consolidar su idea de negocio o proyecto. Para este 2023, evolucionamos con el desarrollo de la feria de Reto 21, donde los pensionados con ayuda de expertos académicos y en emprendimiento podrán elaborar su ‘Elevator Pitch’ o una descripción precisa de su emprendimiento y así vivir la experiencia de una rueda de inversionistas”, precisa Sánchez.



Así mismo, el Gerente de Mercadeo y Sostenibilidad indica que desde Porvenir se continuarán desarrollando iniciativas pensadas para generar bienestar a los pensionados, conscientes de la necesidad de mantener activa la participación de este segmento de la población en la vida social y productiva del país. “Los adultos mayores son y seguirán siendo, gestores de grandes transformaciones sociales y sin duda hacen parte activa de la construcción de un mejor país”, puntualiza el directivo.