Mientras se avanza en la recuperación de la economía del país, se hace evidente la forma en la que los colombianos están manejando sus movimientos financieros. Y es que de acuerdo con un reporte de la Banca de Oportunidades, del año pasado, el 34 por ciento de los colombianos tiene un producto de crédito en el sistema financiero, aunque, si se tienen en cuenta solo los productos activos, el indicador disminuye a 23,5 por ciento. Ahora, en lo que se refiere a las instituciones financieras, son consideradas como la principal fuente de crédito con un 70 por ciento de participación.

En línea con lo anterior, hay quienes se han visto en la obligación de recurrir a aliados estratégicos que les permitan recuperar su vida crediticia y un ejemplo de ello es Resuelve tu Deuda, una reparadora con presencia global y única en Colombia, que lleva más de ocho años ayudando a las personas a saldar sus deudas a través de un plan de ahorro y negociaciones con entidades financieras.



“En Resuelve tu Deuda le apostamos a la educación financiera y ayudamos a las personas a liquidar sus deudas obteniendo descuentos de hasta el 50 por ciento. Sabemos que muchas de esas deudas provocan problemas y crisis en la vida de nuestros clientes, por eso buscamos que retomen el control de sus finanzas y alcancen la libertad económica”, afirman en la reparadora de crédito.



Durante el tiempo que Resuelve tu Deuda ha hecho presencia en el país ha logrado liquidar más de 45 mil deudas, gracias a un trabajo que va de la mano de los planes que diseña a la medida de sus usuarios. Además, las garantías que les otorga permiten reducir el porcentaje de endeudamiento a futuro, así como los puntos positivos que van sumando en las centrales de riesgo por buen comportamiento financiero.



Pero, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir quienes deseen pagar sus deudas? Para empezar, las deudas deben sumar 5 millones de pesos o más, seguido a ello, deben ser en tarjeta de crédito, créditos de consumo o libre inversión y, por último, no deben tener ninguna garantía asociada a los créditos que ingresará al programa.

Casos de éxito

Los miles de casos de éxito de Resuelve tu Deuda le han permitido a la compañía ser considerada como la reparadora de crédito más confiable del territorio nacional y de ello dan cuenta los testimonios de varios clientes de la entidad.



“Mi primer acercamiento fue gracias a Facebook y mi experiencia empezó cuando me endeudé con tres tarjetas de crédito y un crédito rotativo; todo eso sumaba alrededor de $7.500.000. Tomé acción y con Resuelve tu Deuda se hizo un plan en el cual estas deudas se pagarían en 33 meses. Lo que hice fue empezar a abonar mensualmente y cuando tenía mayores recursos económicos hacía abonos extraordinarios, de tal manera que, de 33 meses, el programa se redujo a 18 meses, pagando así, alrededor de $4.300.000 por lo que estaba debiendo ante las entidades financieras”, explica Adriana Pérez, graduada del programa de Resuelve tu Deuda.



Por su parte, Ivonne Cortés, otra beneficiara, cuenta que adquirió sus deudas por medio de dos tarjetas de crédito que utilizó para pagar la universidad de uno de sus hijos y comprar unas bicicletas eléctricas, principal método de transporte de su familia. “A raíz de la pandemia dejamos de recibir ingresos y no pudimos continuar con las deudas que teníamos con el banco. Ingresé al programa en agosto del año pasado y duré siete meses, aunque inicialmente mi plan de liquidación iba por 12, pero en el transcurso del tiempo me dieron la opción de liquidar una de las tarjetas, se liquidó esa y, al poco tiempo, se liquidó la otra, fue muy rápido salir de esas tarjetas de crédito”, dice Cortés.



Por último, Andrea Jurado también habló sobre su experiencia. “Descubrí que Resuelve tu Deuda es una entidad vigilada por la Supersociedades y esto me dio tranquilidad. Yo nunca he sido amiga de las deudas, pero en Colombia el mercado laboral no es muy estable e inicié mis deudas porque quedé desempleada, entonces, para suplir las necesidades básicas y cumplir responsabilidades, me endeudé (…) Los contacté por redes sociales, dejé mis datos y me llamó un asesor de la compañía, me informó de qué se trataba, me preguntó cuál era mi deuda e hizo un plan de liquidación que, inicialmente, era por tres años, pero terminé en un año y medio”, puntualiza Jurado.



Es así como en Resuelve tu Deuda demuestran que creen en las personas y en sus ganas de volver a empezar, dándoles segundas oportunidades y contribuyendo en el proceso de reintegrarlas una vez más en el sistema financiero del país, esta vez, sin deudas y usando adecuadamente sus finanzas personales.

