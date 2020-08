Respaldo y transparencia: beneficios al hacer trámites digitalmente

Si bien Colombia ha avanzado hacia la transformación digital, aún existe cierta resistencia a utilizar herramientas tecnológicas bien sea por temor, desconfianza o costumbres arraigadas, en especial cuando se trata de procesos que requieren de una firma para validar la autenticidad de un documento.

“En el país persiste la tendencia a realizar trámites de manera presencial, exponiéndonos a largas filas, retrasos y más gastos, esto hace que nos volvamos lentos en la toma de decisiones y en la fluidez de los procesos. La transformación digital plantea a las organizaciones un reto constante de innovación y experimentación, buscando ser más competitivas en un entorno económico que cambia constantemente a medida que la tecnología evoluciona” señala Adriana Monroy Londoño, gerente general de Andes Servicio de Certificación Digital.



Esto se debe en gran medida, según Adriana, a la falta de conocimiento y a la desinformación que hay sobre las soluciones que ofrece el mercado, las cuales garantizan seguridad, confiabilidad, agilidad, reducción en costos y tiempos, aportando el mismo valor probatorio que una firma manuscrita, entre otros beneficios.



“Los servicios de certificación digital están diseñados para brindar confianza entre las personas que interactúan en un entorno digital, ya que como terceros de absoluta confianza tenemos la responsabilidad de garantizar la validación de la identidad de aquellos que realizan trámites y transacciones digitales que requieren de sus firmas para el cierre o presentación de estos” agrega la ejecutiva.

Estos instrumentos, los cuales son emitidos por una autoridad de certificación digital, están dirigidos a aquellos procesos que requieran una firma como: contratos, solicitudes de vinculación a seguridad social, presentación de facturas electrónicas, presentación de documentos ante entidades de gobierno, solicitudes de crédito, entrega de información a las entidades de supervisión y control del país, entre otros. En suma, todo documento que esté inmerso en un proceso de firma es candidato a un servicio de firma digital.



¿Y quiénes son usuarios o potenciales clientes de estos servicios? Según explica Adriana Monroy, “para las personas naturales y jurídicas que buscan respaldo legal y transparencia en sus trámites digitales, de una manera fácil, ágil y segura: representantes legales, contadores, revisores fiscales, profesionales que prestan servicios de manera independiente, personas naturales, personas que ejercen cargos de función pública”

Valores diferenciadores

En el día a día, se firman distintos tipos de documentos, unos más sencillos, donde la firma es un formalismo, pero exige validez jurídica; otros requieren ser autenticados por su relevancia probatoria jurídica o de respaldo frente a una obligación o como prueba de evidencia legal.



“En el mundo digital funciona igual. Cuando uso un certificado de firma digital, estoy garantizando la validez de identidad tal como si fuera a una notaría a autenticar un documento, hay un tercero de absoluta confianza que certifica que la persona es quien dice ser. Por otra parte, la firma electrónica brinda agilidad y portabilidad a los procesos de firmado de documentos digitales, vinculando la identidad de una persona y su relación con el contenido de un documento, facilitando su implementación con recursos de uso diario como el celular + un otp y la voz como método de firma”, explica la gerente general de Andes Servicio de Certificación Digital.



En este entorno la firma digital ofrece tres ventajas comparativas frente a una firma autógrafa o manuscrita: la primera, es que garantiza la autenticidad del firmante porque un tercero de confianza lo está avalando, dando fe de que efectivamente así es.

La segunda es la integridad, ya que el mínimo cambio en el documento elimina la firma digital y este pierde la validez probatoria de cara a cualquier tipo de proceso jurídico.



La tercera, y tal vez más importante, es el no repudio, es decir, que quien firma no puede declarar no haber firmado. “El usuario no puede negar que realizó un trámite o transacción firmada digitalmente, ya que solo él conoce las claves privadas con las que se generó la firma digital. Es como si fuera su tarjeta débito: a menos que le des la clave a otro, nadie la puede usar”.



Otro de los servicios es el correo electrónico certificado que permite administrar comunicaciones de manera ágil, segura y verificable, conservando un registro del envío, entrega y contenido. Aporta validez legal por prueba de envío y entrega, sello de hora oficial, evidencia admisible ante cualquier trámite legal, al generar una prueba de contenido.



En conclusión, los servicios de certificación digital aportan autenticidad, integridad, seguridad y agilidad a los procesos digitales a muy bajo costo.

Cambiar el chip, clave para seguir

Un claro ejemplo que demuestra la urgencia de acelerar la transformación digital (y cultural) en Colombia se ha evidenciado ante la coyuntura generada por la pandemia de la COVID-19 y las medidas de confinamiento adoptadas para enfrentarla.



Cientos de negocios cerraron, se cancelaron contratos de arrendamiento, algunas personas perdieron sus empleos, otras obtuvieron uno, se crearon nuevos emprendimientos, se aceleró el comercio electrónico: el mundo se trasladó a la virtualidad. Esto resalta aún más la importancia que tiene el uso de este tipo de herramientas para no perder continuidad y agilizar los procesos y trámites.



“Nuestros servicios de certificación digital brindan ese nivel de celeridad y confianza en procesos que por obligatoriedad no se pueden realizar presencialmente, evitando largos y costosos trámites de autenticación presencial, haciendo que los procesos fluyan en línea y asegurando que los procesos de la compañía sigan funcionando con la misma garantía y seguridad en respaldo jurídico que representa la identidad de alguien que está llevando a cabo un proceso de firmado”, concluye Adriana Monroy.