Si hay algo que necesitamos todos por estos tiempos es potenciar nuestra energía mental, además de procurarnos un balance nutricional que nos ayude a mantenernos saludables.



Por ello, nada podría ser más oportuno y necesario que la incursión en el mercado colombiano de dos innovadores productos de la firma Unicity, que combinados forman Feel Great y que nos permitirán cumplir esos propósitos con creces.

¡Dos productos, una práctica!

Unimate

​

El primero de ellos es Unimate, un extraordinario concentrado de yerba mate, la bebida tradicional del sur de América, fuente natural de cafeína, con 375 veces más contenido de ácidos clorogénicos que otras bebidas de su tipo. Los ácidos clorogénicos son elementos presentes en el café que “nos levantan y nos ponen en marcha”. Así mismo, es rica en antioxidantes.



Sus beneficios son abundantes: consumir la bebida regularmente (presentación en sobres individuales de alta concentración) fortalece la función cerebral, mejora el ánimo, regula el estrés, promueve la calma, eleva la concentración, flexibiliza el metabolismo y disminuye la fatiga mental.*



Como si fuera poco, puede complementar las dietas cetogénicas (abundantes en proteínas y grasas buenas, y reducidas en carbohidratos) porque contribuye a que nuestro organismo produzca cetonas de manera eficiente y tome de ellas, rápidamente, la energía que necesita.



Para deportistas, mujeres emprendedoras y estudiantes, Unimate es ideal. Eso sí, no es aconsejable para mujeres embarazadas y niños Unimate no contiene azúcar y ayuda a que los días grandiosos no sean la excepción sino la norma.

Unicity Balance

La fibra es indispensable para la buena salud digestiva, así como para minimizar el impacto que produce el exceso de carbohidratos, colesterol y azúcar en nuestro organismo. Las fibras viscosas solubles, en particular, son esenciales para mantener los niveles adecuados de lípidos y glucosa en la sangre.



Eso es lo que logra Unicity Balance. Esta bebida contiene una matriz de fibra que incluye compuestos vegetales bioactivos, polisacáridos y micronutrientes que está diseñada exclusivamente para inhibir el impacto negativo de los excesos de carbohidratos y colesterol en la sangre.



Unicity Balance debe disolverse muy bien en agua y consumirse 15 minutos antes del almuerzo o cena. Feel Great motiva, facilita y le da a la gente la fuerza de voluntad que se requiere para seguir el ayuno intermitente, ya que, si bien este es beneficioso para reducir la resistencia a la insulina, inhibir la inflamación y fortalecer la salud cardiovascular e intestinal, suele ser un método difícil de adoptar y de mantener.



Bajo las condiciones del ayuno, Feel Great nos brindará la energía que necesitamos para comenzar el día con fuerza y mucho ánimo. ¡Es la combinación perfecta para un máximo impulso!

Feel Great es ideal para:

• Aquellos que necesitan mejorar su salud en general.

• Personas que buscan aumentar su ingesta de fibra de forma saludable.

• Quienes buscan una opción para lograr que el ayuno intermitente sea más llevadero.

• Aquellos que quieren sentirse con más energía.

Unicity Balance es la solución inteligente para una nutrición balanceada. ¡Y lo mejor!: puede mezclarse con Unimate para un máximo impulso de energía, ánimo y salud.



En redes

Instagram: @unicitylatam

Facebook: @unicitycol

WhatsApp: 57-314-332-1335

Página web: www.unicity.com/col/



*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Declaraciones aprobadas solo para Estados Unidos.